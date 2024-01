Resort kultury - "jako reprezentant Skarbu Państwa posiadającego 100 proc. akcji" - przekazał, że Sąd Rejonowy w Łodzi wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" S.A.

Nadawca z centralnej Polski to kolejna antena, która decyzją MKiDN została postawiona w stan likwidacji. Wcześniej takie same kroki zostały podjęte w stosunku do Radia Katowice i Radia Gdańsk.