Nowe wytyczne w sprawie aborcji. Donald Tusk, Izabela Leszczyna i Adam Bodnar przedstawili projekt

Minister zdrowia: Zaświadczenie od psychiatry wystarczającą przesłanką do przerwania ciąży

- Jeśli kobieta zwraca się do lekarza psychiatry i ten uznaje, że ciąża tej kobiety jest zagrożeniem dla jej zdrowia psychicznego, to takie zaświadczenie od lekarza, z którym kobieta przychodzi do podmiotu leczniczego, oddziału ginekologiczno-położniczego, jest w świetle obowiązującego prawa, wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży - stwierdziła Izabela Leszczyna.

Jak dodała, ustawa nie precyzuje, czy zagrożenie życia ma być "nagłe, czy wyjątkowo groźne". Nie mówi też o tym, jakiej specjalności lekarz może wydać tego rodzaju zaświadczenie - chodzi tylko o to, by jego specjalizacja była adekwatna do choroby kobiety. Minister stwierdziła też, że do zajścia przesłanki do usunięcia ciąży wystarczy orzeczenie od tylko jednego lekarza.