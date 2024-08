" Polskie władze nie wywiązały się z prawnego obowiązku aresztowania poszukiwanego. To niespotykany afront. Mężczyzna zdołał uciec do swojego kraju. Polskie władze mogły nawet ostrzec Ukraińca" - napisano w "Der Spiegel".

Wysadzenie Nord Stream. Radosław Sikorski: My też nie zapomnimy

Powołując się na źródła w służbach, niemiecki tygodnik poinformował, że Berlin jest "wściekły" na polski rząd i "nie zapomni" Polsce rzekomego ułatwienia ucieczki podejrzanego o wysadzenie Nord Stream . Do publikacji medialnych ustosunkował się minister spraw zagranicznych, który podsumował je krótkim zdaniem. "My też nie zapomnimy" - napisał Radosław Sikorski .

Śledczy badający wysadzenie gazociągu Nord Stream we wrześniu 2022 r. zarzucają polskiemu rządowi opieszałość i unikanie współpracy w międzynarodowym dochodzeniu. Kwestię obecności dywersantów w Polsce nagłośnił na początku roku "Wall Street Jorunal".

Niemiecka prasa: Polacy ostrzegli podejrzanego o udział w wysadzeniu Nord Stream

Polska prokuratura miała zasygnalizować Niemcom chęć zatrzymania podejrzanego, jednak nie podjęła wobec niego żadnych czynności. Ostatecznie Wołodymyr Ż. zdołał wyjechać do Ukrainy . Niemiecki dziennik twierdzi, że rząd w Berlinie jest przekonany, że Warszawa ostrzegła mężczyznę.

Co więcej, przez granicę miał przejechać samochodem należącym rzekomo do służby dyplomatycznej. "Der Spiegel" przypomniał też, że polski rząd krytykował ideę niemiecko-rosyjskiego gazociągu i uznawał go za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.