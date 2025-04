Siekierski przekazał, że w Polsce jest ok. 6,3 mln sztuk bydła i ponad 8,5 mln sztuk trzody chlewnej. Przypomniał, że ostatni przypadek pryszczycy w Polsce miał miejsce w 1971 roku.

O stwierdzeniu pierwszego od 37 lat przypadku pryszczycy niemieckie służby weterynaryjne poinformowały na początku stycznia. Gospodarstwo, w którym wystąpiła choroba znajdowało się ok. 70 km od granicy z Polską.

Rząd słowacki oszacował, iż odbudowa stad hodowlanych już zaatakowanych pryszczycą może potrwać nawet parę lat i pochłonąć 60 mln euro - poinformował Siekierski. Dodał, że nie wiadomo, co dalej się wydarzy i jak wzrosną koszty.

Polityk dodał, że resort wprowadził rozporządzenia o uszczelnieniu granicy jeszcze przed wprowadzeniem decyzji wykonawczych przez Komisję Europejską. Pozwoliło to nam na rozpoczęcie kontroli granicznych.

Pryszczyca. Apel Czesław Siekierskiego do rolników

Według informacji przekazanych przez Siekierskiego wszystkie zwierzęta, które wcześniej trafiły do Polski ze Słowacji , są badane i objęte monitoringiem.

- 24 godziny na dobę działa laboratorium w Zduńskiej Woli , wykonując ponad tysiąc badań tygodniowo. W przyszłości, wraz z powstającym laboratorium w Puławach, możliwości diagnostyczne wzrosną do 10 tys. badań tygodniowo - poinformował minister rolnictwa.

Szef MRiRW zaapelował do rolników, by nie korzystali z tzw. okazji rynkowych i nie kupowali zwierząt i pasz po zaniżonych cenach, ponieważ wiąże się to z ryzykiem zawleczenia pryszczycy.