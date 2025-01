W Sejmie odbyła się debata o tzw. ustawie incydentalnej dotyczącej stwierdzenia przez SN ważności wyboru prezydenta. Kluby KO i TD uznały, że ten projekt to "dobry kierunek". Przedstawiciele PiS jednak chcą odrzucenia tego projektu argumentując, że dotyczy problemu, który "jest sztuczny". Z kolei Lewica i Konfederacja zgłosiły co do niego krytyczne uwagi.