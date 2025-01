Kiedy wybory prezydenckie?

Marszałek Sejmu podał też orientacyjne daty uwzględnione przez kalendarz wyborczy. Podkreślił przy tym, że wciąż są one przedmiotem konsultacji miedzy nim a PKW, dlatego nie stanowią jeszcze części oficjalnego postanowienia. Wstępny kalendarz wyborczy zakłada, że do 24 marca będzie można zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu wyborczego. Do 31 marca powinny zostać powołane OKW, a do 4 kwietnia będzie biegł termin zgłaszania kandydatów na prezydenta