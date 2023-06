W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Lewicy, w której udział wzięły m.in. Magdalena Biejat, Katarzyna Kotula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Joanna Scheuring-Wielgus, Anna Maria Żukowska i Daria Gosek-Popiołek.

"Bezpieczna Polska". Konwencja Lewicy

Jak zapowiadaliśmy w Interii , posłanki mówiły o prawach kobiet, opisanych w pakiecie "Bezpieczna Polka".

Są to m.in. legalna aborcja i wykreślenie klauzuli sumienia, całkowita refundacja in vitro i antykoncepcji hormonalnej oraz refundacja badań prenatalnych czy wysokie standardy opieki okołoporodowej.

Konwencja rozpoczęła się od tematu prawa aborcyjnego.

- Dziś jest dzień konwencji politycznych - zobaczycie państwo bardzo wielu mężczyzn, którzy będą wam opowiadać o tym jak chcą urządzić wam życie. Wśród liderów nie zobaczycie dziś kobiet - rozpoczęła swoje wystąpienie Joanna Scheuring-Wielgus.

I jak dodała, "będą za to panowie, odpowiedzialni za wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie odebrał kobietom w Polsce resztę praw. PiS, Konfederacja, Kukiz/PSL".

Joanna Scheuring-Wielgus: "Przekreślamy sojusz ołtarza z tronem"

- Pamiętajcie o tym gdy pójdziecie do wyborów: za gładką buzią Sławomira Metzena czai się śmierć i krzywda kobiet. Za pisowską troską o rodzinę - osierocone dzieci Izy z Pszczyny i Agnieszki z Częstochowy - stwierdziła posłanka Lewicy.

- W tym roku mija 30 lat od zawarcia tak zwanego kompromisu aborcyjnego. To właśnie wtedy grupa panów w garniturach i sutannach zawarła porozumienie o kobietach, ponad ich głowami, bez pytania ich o zdanie. To nigdy nie był żaden kompromis. To była kompromitacja! - przekonywała.

Według Joanny Scheuring-Wielgus dziś Lewica symbolicznie rozrywa ten układ.

- Dziś przekreślamy sojusz tronu z ołtarzem. Lewica mówi jasno: każda kobieta będzie mogła decydować o swojej ciąży, o sobie samej, o swoim życiu i zdrowiu - zapowiedziała.

Pakiet propozycji Lewicy - "Bezpieczna Pol(s)ka" - zakłada zniesienie karania za pomoc w przerywaniu ciąży, bezpłatne badania prenatalne, w pełni refundowaną antykoncepcję czy tabletkę "dzień po" bez recepty.

I jak dodała "Bezpieczna Pol(s)ka" "to wysokie standardy opieki okołoporodowej, edukacja o zdrowiu i seksualności, walka z przemocą wobec kobiet i zmiana definicji gwałtu, zniesienie klauzuli sumienia oraz legalna aborcja do 12 tygodnia.

Agnieszka Kotula: Gdyby rządziła Lewica, dziewczynki w Polsce byłyby bezpieczne

Z kolei Agnieszka Kotula przytoczyła dane, wedle których "tylko w 2022 r. Aborcyjny Dream Team pomógł w aborcji 44 tys. kobiet".

I jak zwróciła uwagę, "wszyscy wiemy, że nie tak powinno to wyglądać".

- Ochrona zdrowia to nie zadanie dla organizacji pozarządowych - to zadanie państwa - podkreśliła.

- W Polsce rządzonej przez Lewicę nikt nie będzie nikogo karał za pomoc w aborcji. Nikt nie będzie ścigał matek, sióstr, przyjaciółek, ani mężów, którzy dostarczyli kobicie tabletki do przerywania ciąży - zapowiedziała Agnieszka Kotula.

Anna Maria-Żukowska: Czas starszych panów kończy się

- Przebiłyśmy się dziś przez mur dziadersów. Zbliżające się wybory są także o tym, czy Polki odbiorą Polskę z ich rąk, czy też nadal będą obywatelkami drugiej kategorii - wskazała Anna Maria Żukowska.

I jak wyjaśniła od razu: "o byciu dziadersem nie świadczy wiek".

- Świadczy chęć wtrącania się w życie innych. Dziadersem jest ten, kto chce kontrolować życie kobiet, mówić nam, co dla nas lepsze - dodała.

Żukowska zachęcała do głosowania w wyborach. - Dziewczyny, kobiety, chodźcie na wybory. Nawet jeśli nie interesujecie się polityką, to ona zainteresuje się Wami. Czy chcecie, żeby o Waszym życiu, przyszłości, rodzinie, o Waszych ciałach, Waszych dzieciach decydowali ciągle ci sami faceci?

- Co jakiś czas słyszę, że młodzi mężczyźni chcą głosować na skrajną prawicę. I myślę sobie - serio? Panowie, ale po co Wam to? Przecież Mentzen, ten śmieszny człowiek z Tik-Toka robi sobie z Was żarty - zwróciła się do mężczyzn Anna Maria Żukowska.

Posłanka Lewicy nie kryła zdziwienia. - Co on ma Wam do zaproponowania? Zakaz rozwodów? Czy naprawdę chcecie głosować na faceta, który uważa, że mężczyźni w Polsce potrzebują specjalnej ustawy, żeby żona ich nie zostawiła? Przecież on Was obraża! - podkreśliła.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Czas wprowadzić urlop menstruacyjny

W trakcie konwencji Lewicy nie zabrakło tematu urlopu menstruacyjnego. Lewica chce wprowadzić to rozwiązanie na wzór Hiszpanii - przez pięć dni.

W Polsce na początek każdej kobiecie przysługiwałyby dwa dni w miesiącu.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przeciwstawiła się wprowadzaniu kar "za chorowanie", czyli wypłacaniu jedynie 80 proc. wynagrodzenia na L4.

Z kolei Magdalena Biejat wspomniała też o konieczności wprowadzenia renty wdowiej. Jak dodała dziś wiele starszych pań czuje się upokorzonych tym, że nie mogą sobie pozwolić na kawę z przyjaciółką.

- Apeluję do każdej dziewczyny i kobiety. Idźcie jesienią na wybory, głosujcie na tych, którzy reprezentują wasze interesy - zakończyła.

"Bezpieczna Pol(s)ka" - postulaty Lewicy

Proponowany przez Lewicę pakiet "Bezpieczna Polka" zawiera następujące postulaty. Są to m.in.:

bezpieczna i legalna aborcja

wysokie standardy opieki okołoporodowej

równość płac kobiet i mężczyzn

natychmiastowa ściągalność alimentów

lepsza i lepiej dofinansowana ochrona zdrowia

walka z przemocą wobec kobiet, w tym z przemocą ekonomiczną

100 proc. płatne L4

renta wdowia

świeckie państwo

zniesienie klauzuli sumienia

bezpłatna antykoncepcja i tabletka "dzień po" bez recepty

całkowita refundacja in vitro

bezpłatne badania prenatalne

edukacja seksualna

bezpłatne środki higieny menstruacyjnej i dwudniowy urlop menstruacyjny

