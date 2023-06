Dwa tygodnie temu jako pierwsi informowaliśmy o porzuceniu klubu parlamentarnego Lewicy przez jego wiceszefową, Karolinę Pawliczak, która docelowo ma zasilić szeregi Koalicji Obywatelskiej .

Jak ustaliliśmy, Pawliczak odeszła z powodu sporu o miejsce biorące na listach wyborczych oraz niesnasek ze współprzewodniczącym Nowej Lewicy, Włodzimierzem Czarzastym . Podaliśmy również wtedy, że możliwe są kolejne odejścia . Na celowniku działaczy PO znaleźli się wiceprzewodniczący klubu Tomasz Trela, Katarzyna Kotula i Monika Falej.

Jeśli chodzi o wewnętrzną sytuację w Nowej Lewicy , działacze Platformy kreślą ją dość precyzyjnie: - Katarzyna Kotula zbudowała wysoką rozpoznawalność, co jest nie na rękę sekretarzowi klubu, Dariuszowi Wieczorkowi. Monika Falej obawia się konkurencji Władysława Mańkuta (były senator SLD - red.) - opowiada nasz informator. - Wiadomo, że Tomasz Trela od dawna nie dogadywał się z Włodzimierzem Czarzastym, a dla nas może być atrakcyjny ze względu na dobre kontakty z prezydent Łodzi, Hanną Zdanowską - słyszymy.

Jak przekazali nam nasi rozmówcy z PO, posłowie których wskazują, nie są "kolizyjni" w kontaktach z Koalicją Obywatelską, więc mogliby zostać "odpowiednio zagospodarowani". Z ustaleń Interii wynika, że osoby zaangażowane w próby przejęcia działaczy Lewicy, faktycznie dysponują całkiem niezłymi informacjami. Główni zainteresowani, przynajmniej w oficjalnych rozmowach, wzbraniają się jednak od dyskusji dotyczącej zmiany barw partyjnych. O przejściu do Platformy nie wspominając.

- Na pewno nie będziemy nikogo wyciągać na siłę, nie ma mowy o wrogich przejęciach - mówi nam polityk PO z zarządu krajowego ugrupowania. - Jeśli ktoś zechce do nas dołączyć, jesteśmy gotowi do rozmowy - twierdzi.

Jednocześnie usłyszeliśmy, że czas na decyzje lewicowych polityków zaczyna się kurczyć. W ciągu najbliższych dwóch tygodni Platforma ma wybrać pierwsze składy osobowe list wyborczych.

Wielki Brat z PO jest zorientowany

Monika Falej zdobyła mandat w okręgu nr 34 obejmującym Elbląg. W 2019 r. zagłosowało na nią ponad 11 tys. osób. Na ile mógłby jej zagrozić Władysław Mańkut? Czy niezbyt dobre relacje z Włodzimierzem Czarzastym i sekretarzem generalnym Nowej Lewicy Marcinem Kulaskiem są problemem w kontekście list wyborczych?

Władysław Mańkut, który w wyborach senatorskich wygrywał z Elbląga i wciąż cieszy się dużą popularnością w regionie, przekazał nam, że nie wie jeszcze, czy będzie startował w wyborach do Sejmu. Nie ukrywa jednak, że rozmawiał o tym z kierownictwem Nowej Lewicy. - Jak w każdej formacji rozważane są różne scenariusze. Udzieliłem odpowiedzi - ucina Mańkut.

Jak deklaruje Monika Falej, nie prowadziła dotąd żadnych rozmów z Platformą. - To jasne, że Władysław Mańkut będzie startował na senatora z ramienia Lewicy. Nie będzie na liście poselskiej - przekazała parlamentarzystka. - Rozumiem, że PO dostrzega moją pracę na rzecz Elbląga i okręgu. Jest mi niezmiernie miło, że postulaty z moich sztandarów są bliskie Platformie. Bardzo mnie to cieszy. Jak rozumiem, jeśli trafią pod obrady Sejmu, będą za nimi głosować: chociażby klauzula sumienia. To wyjątkowe wyróżnienie - dodaje.

Co z ewentualnym przejęciem wiceprzewodniczącego klubu, Tomasza Treli? Parlamentarzysta udzielił nam konkretnej odpowiedzi: - Potwierdzam, że zrobię absolutnie wszystko, żeby moja Lewica zdobyła jak najlepszy wynik wyborczy - przekazał polityk. - Dokładnie tak, jak robię to od 24 lat, będąc w SLD, a teraz w Nowej Lewicy - podkreślił. W Łodzi, skąd startuje Trela, jego ugrupowanie ma szanse na zdobycie nawet dwóch mandatów.

"Platforma podpuszcza"

Jak twierdzą politycy PO, na ewentualnej decyzji Katarzyny Kotuli miałaby zaważyć jej relacja z Dariuszem Wieczorkiem. Polityk jest obecnie sekretarzem sejmowego klubu Lewicy, w przeszłości był radnym miejskim, wojewódzkim i wiceprezydentem Szczecina. W opinii "łowców" z Platformy, wolałby wypchnąć posłankę poza własny okręg. Tym bardziej, że mówi się o jednym mandacie dla Lewicy ze Szczecina.

- To bzdura, że nie chcę Katarzyny Kotuli. Przecież nikt nie rozmawia jeszcze o listach. Będzie startować stąd, skąd wskaże partia, kiedy będą podejmowane decyzje. Jest na to jeszcze czas - opowiada Wieczorek. - Zatwierdzanie list nastąpi w połowie sierpnia. Do tego momentu wiele może się zdarzyć. Lepiej nie wzbudzać zbędnych emocji, jeśli chcemy zwyciężać - podkreśla.

W oficjalnej rozmowie z Interią Katarzyna Kotula mówi nam, że "pierwsze słyszy" o zainteresowaniu PO: - To miłe, że ktoś docenia moją ciężką pracę. Serce mam po lewej stronie, liczę na mądrość Lewicy. Dobrze się czuje w lewicowej drużynie i chciałabym być posłanką tej formacji - powiedziała Interii jedna z najbardziej znanych sejmowych gwiazd Nowej Lewicy.

Aktywność kolegów z Platformy z pewnością nie umknęła uwadze kierownictwa sejmowej Lewicy. Większość polityków jest jednak przekonanych, że ich koledzy z klubu pozostaną przy Włodzimierzu Czarzastym. Z drugiej strony, sondaże nie napawają optymizmem. Zgodnie z ostatnim badaniem przeprowadzonym przez CBOS, Lewica odnotowała spadek poparcia o 1 punkt procentowy, zaś obecnie popiera ją 5 proc. Polaków uprawnionych do głosowania.

Koalicyjny klub parlamentarny Lewicy, który łączy Nową Lewicę, Razem i PPS liczy obecnie 43 posłów. Jeśli poparcie się nie zmieni, już teraz wiadomo, że parlamentarzystów będzie mniej. Nerwowość w klubie jest więc zrozumiała, zaś sejmowi "łowcy" od Donalda Tuska upatrują tu swoich szans. - PO podpuszcza, dzwoni, opowiadają głupoty. Robią to bez sensu. Nasi powinni się zastanowić - przekazał nam jeden z polityków lewicy należących do kierownictwa formacji parlamentarnych. - Jaka Platforma przyjmie uciekiniera od nas? Na dobre miejsce? Przecież takie osoby będą zajmować miejsca ich działaczy. Na pewno chodzi o rozbicie Czarzastego przez Tuska - spekuluje nasz rozmówca.

Jakub Szczepański