Jak wyjaśnił, pomimo, że istnieje teoretyczna "wspólnota interesów" Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, to trudno będzie przekonać administrację Donalda Trumpa m.in. do zwiększenia wsparcia militarnego .

- Każdy z układów (pokojowych - red.) jest niekorzystny dla Ukrainy. Trzeba zaznaczyć, że Ukraina jest w dramatycznym położeniu. Jeśli będzie kontynuowana obrona, to prezydent Zełenski musi zadawać sobie pytania: "Jak długo? Możemy wytrwać do końca roku, a może jeszcze jeden rok". Ale co dalej? - pytał retorycznie Bruszewski, podkreślając, że nawet jeśli uda się szybko podpisać zawieszenie broni, to najprawdopodobniej będzie się to wiązało z ustępstwami na rzecz Rosji.