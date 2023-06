Lewica zaprezentowała specjalny raport. Treść "obnaża prawdę"

Oprac.: Karolina Głodowska Polska

Lewica zaprezentowała w niedzielę "Raport o Stanie Państwa". - Raport to prawda o tym, że PiS ukradło Polskę swoim obywatelom (...). Przygotowaliśmy go, by obnażyć prawdę. Dokument odkrywa to, co PiS chciało ukryć - mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, zwracając uwagę m.in. na wysoką inflację, zły stan szkolnictwa, ochrony zdrowia czy finansów publicznych.

Zdjęcie Przygotowany przez Lewicę raport składa się z 20 rozdziałów / Tomasz Gzell / PAP