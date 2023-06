PiS i PO walczą na wiece. Konfederacja robi show w stylu gali MMA

PiS poinformowało, że rezygnuje z wielkiej konwencji w Łodzi i zamiast tego zorganizuje wiec "blisko ludzi" w Bogatyni. - Postanowiliśmy naszą najbliższą nie tyle konwencję, bo raczej należałoby to określić mianem wiecu, zorganizować tam, gdzie jest realny problem, gdzie ludzie oczekują pomocy od polityków, czyli w Bogatyni, gdzie jest kopalnia Turów - poinformował nowy szef sztabu Joachim Brudziński .

Wiec w Bogatyni. Na co stawia PiS

Z naszych informacji wynika, że pomysł PiS na ten wiec jest prosty: to próba pokazania, że rządzący zawsze będą stać po stronie zwykłych ludzi i rozwiązywać ich problemy.

- W przeciwieństwie do Tuska, który w tym czasie będzie znów nas obrażał, my pokażemy, że - mówi nam jeden z polityków. - Symbolika kopalni Turów, której bronimy przed zamknięciem w imię interesów Polaków idealnie się w tę narrację wpisuje - dodaje. Podczas wiecu wystąpi premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński. Gdy planowano konwencję w Łodzi mieli na niej wystąpić także koalicjanci, w tym Zbigniew Ziobro. Miała to być manifestacja jedności, zgody oraz deklaracja wspólnego startu Zjednoczonej Prawicy.

Z informacji Interii wynika, że jest plan, by stało się to w Bogatyni. Oficjalnie jednak ani PiS, ani Suwerenna Polska nie chcą rozmawiać o szczegółach, bo trwa dopinanie umowy koalicyjnej. Niemniej politycy Suwerennej Polski, podobnie jak politycy PiS, organizują właśnie autokary i ludzi na wyjazd do Bogatyni.

Donald Tusk - kontynuacja objazdu po Polsce

Donald Tusk będzie spotykał się z sympatykami na rynku we Wrocławiu. - Teraz po marszu 4 czerwca czuć nową energię wśród ludzi, którzy przychodzą na spotkania z przewodniczącym. Ludzie się zobaczyli, policzyli i uwierzyli, że mimo całej machiny PiS zwycięstwo jest możliwe. Olbrzym się obudził, jak powiedział Donald Tusk - mówi Interii Monika Wielichowska, posłanka KO z Dolnego Śląska.



Zderzenia z wiecem PiS się nie obawia, bo jak mówi jeśli chodzi o spotkania z wyborcami "to PiS goni nas, a nie odwrotnie". - Naszą przewagą jest to, że na spotkanie z Donaldem Tuskiem może przyjść każdy. Nie boimy się ludzi, rozmowy i nie zamykamy wśród własnych działaczy, jak robi to PiS - dodaje.

Konfederacja. Show w stylu gali MMA

Decyzja PiS o przeniesieniu konwencji podyktowana była nie tylko chęcią zderzenia się z Tuskiem i jego wiecem, ale także chęcią uniknięcia zderzenia z inną konwencją, która tego dnia odbędzie się w Warszawie.

Chodzi o konwencję programową Konfederacji , która zapowiada ją jako wielkie show. W politycznych kuluarach można usłyszeć, że event Konfederacji organizują firmy, specjalizujące się w organizacji walk MMA.

- Będzie spektakularnie i z rozmachem w formule, której jeszcze w polskiej polityce nie było - zapowiada w rozmowie z Interią Witold Tumanowicz, szef sztabu Konfederacji. Potwierdza, że formuła imprezy będzie mocno lifestylowa, rockowa i przypominająca galę walk MMA.

Podczas konwencji głos zabiorą Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Zostanie też zaprezentowany całościowy program partii w formie papierowej. Będzie rozdawany uczestnikom konwencji. - Na konwencję zarejestrowało się już ponad trzy tysiące osób, więc będzie nas dużo - mówi Tumanowicz.

Zdjęcie Szef partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen / Wojciech Stróżyk / Reporter

Trzecia Droga chce pokazać siłę. Konwencja w Grodzisku Mazowieckim

Tłumów na swojej konwencji spodziewa się także Trzecia Droga. Do Grodziska Mazowieckiego ma zjechać co najmniej 2,5 tysiąca osób. - Tyle mamy już potwierdzonych imiennie - deklaruje w rozmowie z Interią Miłosz Motyka z PSL. To pierwsza wspólna, duża konwencja PSL i Polski2050 po ogłoszeniu startu w formule koalicyjnej.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia nagrali spot, w którym zapraszają na to wydarzenie i w którym wyraźnie stawiają się w kontrze do PiS i PO, mówiąc, że "na Dolnym Śląsku w ten weekend prognozowane są gradobicia, a u nas piękna pogoda, optymizm i pójście do przodu".