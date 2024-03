Początek bloku głosowań w Sejmie ma burzliwy przebieg. W czasie składania wniosku formalnego Jacek Ozdoba skrytykował rząd. - Chcecie wypuścić na wolność 20 tys. więźniów. Za co? Za to, że na was głosowali - mówił w stronę polityków rządzącej koalicji. Następnie poseł Suwerennej Polski skrytykował Sławomira Nitrasa.