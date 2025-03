Rekordowa liczba turystów z Polski na Malcie

W styczniu 2025 roku Malta zanotowała rekordową liczbę przyjazdów - 30,8 tys. turystów z Polski, co plasuje nas tuż przed gośćmi z Wielkiej Brytanii (30,1 tys.) oraz Włoch (29,2 tys.).

Różnica między Polakami a innymi narodowościami, takimi jak Francuzi, jest minimalna. Walka o miano najpopularniejszej narodowości na wyspie jest zacięta.

Jak zauważa John Mary Attard w wypowiedzi dla Malta Today, "pierwszy raz w historii maltańskiej wśród turystów z Europy Polacy stali się liderami zestawienia". - To dużo mówi o potencjale tego rynku - dodaje. Potwierdzają to dane z Times of Malta, wskazujące, że Polacy, Brytyjczycy i Włosi stanowili w styczniu 46,4 proc. wszystkich turystów.

Dlaczego Polacy obrali Maltę za cel turystyczny?

Co tak bardzo przyciąga Polaków na tę małą wyspę? Malta oferuje idealne połączenie atrakcji. Piękne, krystalicznie czyste morze, imponujące zabytki oraz możliwość aktywnego wypoczynku sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Malta punktuje nie tylko klimatem. Lot z Warszawy trwa niespełna trzy godziny, a z Krakowa 2,5 godziny. Połączeń nie brakuje, a od kwietnia 2025 roku LOT jeszcze zwiększa częstotliwość lotów z Warszawy na Maltę do czterech tygodniowo. Łącznie z Polski ma ich być aż 45 w tygodniu, licząc wszystkie linie.

Na Malcie można znaleźć także tanią bazę noclegową. W St. Julian’s ceny za noc w hotelu 3-gwiazdkowym zaczynają się od 50 euro. Natomiast w Valletcie apartamenty Airbnb zaczynają się od 60 euro.

W 2025 roku liczba turystów z Polski na Malcie może wzrosnąć do 300 tys.

Eksperci z Maltańskiej Organizacji Turystycznej przewidują, że liczba polskich turystów na wyspie może wzrosnąć do 300 tys. jeszcze przed końcem 2025 roku.

To ambitne, ale realistyczne prognozy, zważywszy na dynamiczny rozwój turystyki w regionie - w 2024 roku Maltę odwiedziło łącznie 3,56 miliona turystów.

Takie trendy nie są przypadkowe. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Maltański (2023) wykazały, że rosnąca liczba odwiedzających wpływa korzystnie nie tylko na lokalną gospodarkę, ale również na rozwój infrastruktury turystycznej.

Zwiększenie częstotliwości lotów, rozbudowa hoteli oraz inwestycje w nowe atrakcje turystyczne to tylko niektóre z działań, które mają na celu podniesienie standardu usług i jeszcze większe przyciągnięcie zagranicznych gości.

Historyczne skarby i kulturalne perełki Malty

Malta to znacznie więcej niż plaże. To prawdziwa kapsuła czasu dla fanów historii. Valletta, stolica wpisana na listę UNESCO, mimo że nie jest wielkim miastem, to jej uliczki kipią zabytkami.

Spacerując, mijasz takie perełki jak Konkatedra św. Jana - barokowy majstersztyk z obrazem Caravaggia w bonusie - czy Pałac Wielkiego Mistrza, który wciąż pachnie rycerskimi intrygami. A potężne mury fortyfikacji wciąż pamiętają czasy, gdy Malta odpierała najeźdźców.

To nie wszystko. Wyspa serwuje historię na każdym kroku - od megalitycznych świątyń Ġgantija na Gozo, starszych niż piramidy w Gizie, po hipogeum Ħal Saflieni, podziemny labirynt sprzed 5 tysięcy lat, gdzie prehistoryczni Maltesi składali hołd swoim przodkom.

W XVI wieku Zakon Rycerzy Maltańskich wzniósł na Malcie bastiony i pałace. Fort St. Elmo w Valletcie strzeże portu od wieków. W Valletcie rankiem turyści mogą zwiedzić XVI-wieczną Auberge de Castille, dawną siedzibę rycerzy, a wieczorem sączyć drinka w modnym barze na dachu z widokiem na port. Na Gozo.

Świątynie Ġgantija sprzed 5 tysięcy lat sąsiadują z butikowymi hotelami, a w wioskach jak Xagħra lokalne festyny - pełne fajerwerków i pastizzi - przypominają, że śródziemnomorska gościnność to nie mit.

Źródła:

Times of Malta, "Tourists increased by 12.6% in January over same month last year".

MaltaToday, "Malta welcomed record 3.56 million inbound tourists in 2024".

Czarzasty w ''Graffiti'' o zarzutach prokuratorskich dla Błaszczaka: Nie można sprzedawać interesów Polski za 4 proc. Polsat News Polsat News