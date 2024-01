Adam Bodnar skomentował decyzję prezydenta. Fala komentarzy

"Trzeba wyjaśnić, czy zdaniem pana prezydenta drugie ułaskawienie anuluje pierwsze, czy też nie. Bo jeśli nie, to uwolnieni panowie - obstając, że są posłami - natychmiast będą próbowali wedrzeć się na salę sejmową, a prezydent wykorzysta fakt zablokowania im kart do głosowania jako pretekst do niepodpisywania wszelkich ustaw. Jeśli mamy obniżyć napięcie - za czym się opowiadam - to musi być coś za coś" - dodał były marszałek Sejmu.