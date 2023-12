Awantura w Sejmie. Antoni Macierewicz wtargnął na mównicę

Poseł PiS Antoni Macierewicz podszedł do marszałka Sejmu i chciał zabrać głos poza kolejnością. Szymon Hołownia odrzucił jego wniosek deklarując, że może udzielić głosu tylko premierowi. Macierewicz zabrał głos, mimo to. Co spotkało się z deklaracją marszałka Sejmu. Gdy byłemu szefowi MON odmówiono głosu, część posłów PiS opuściła salę obrad.