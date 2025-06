W tym roku żaden z nich nie kwapił się do startowania w wyborach prezydenckich. Kiedyś, owszem, usiłowali. Dziś jednak dobrze znają treść ustawy zasadniczej oraz praktykę konstytucyjną. Z ich punktu widzenia to byłaby strata czasu. Ślepy zaułek poza centrum władzy. Właśnie dlatego w wyborach najpierw wystawiają swoich kandydatów. Następnie uruchamiają ciężką machinę partyjnej polaryzacji.

W 2025 - chociaż różni programowo, biograficznie i osobowościowo - Tusk i Kaczyński znów zatriumfowali, albowiem nikt spoza ich rozdania nie przecisnął się do drugiej tury wyborów prezydenckich.

Wiele mówiono o sukcesie Konfederacji . Zręczność Kaczyńskiego polegała na tym, że wyborcy tego ugrupowania musieli się ostatecznie zapisać do polaryzacji. Zatkali nosy i zagłosowali, w większości tak, jak on chciał. Po cichu pewnie pomrukiwali, że zachowują niezależność wobec duopolu.

Opowieściom o zmęczeniu duopolem towarzyszy inne zmęczenie - realne, które wciska się także do koalicji rządzącej. Fakt, że wszystkie duże ugrupowania w rządzie wystawiły swoich kandydatów, wyzwolił oczywiste napięcia.

Najważniejsze, że polaryzacja działa także w obrębie rządu. Pomiędzy największymi partiami w kraju dość szybko wykańcza ochotę mniejszych ugrupowań do jakiejkolwiek współpracy rządowej. To dynamika dobrze znana sprzed 2023 roku. Na prawicy przekonał się o tym na przykład Zbigniew Ziobro . Obecnie jego drogą kroczy choćby Szymon Hołownia .

Przy obecnych sondażach oznacza to tylko tyle, że przystawki - ugrupowanie Polska 2050 czy centrolewica Magdaleny Biejat - mogą stopnieć do takich rozmiarów, iż w przyszłości znajdą się poza parlamentem. Wtedy to Tusk nie będzie mieć koalicjantów. I straci władzę.