Zacznijmy od tego, że cały świat przyglądał się naszemu głosowaniu w niedzielę. Wybory prezydenckie w Polsce to fragment ideologicznego starcia. Kopiowanie politycznych agend zwykle zarzuca się lewicy oraz liberałom, jednak dokładnie to samo dzieje się z prawicowymi oraz skrajnie prawicowymi pomysłami.

Oczywiście zwolennicy danej opcji zwykle dowodzą, że jest inaczej. To bez znaczenia. Choćby w II Rzeczpospolitej przed 1939 np. faszyzm oraz komunizm były ewidentnie importowanymi produktami.

W XXI wieku dawne globalne starcie kapitalizmu z komunizmem zastąpił obecnie inny bój. Trwa wojna zwolenników liberalnej demokracji (centrolewica, centroprawica, liberalne centrum) ze wszystkimi tymi, którzy po prostu chcieliby zniszczyć ten ustrój. Wszystko jedno, czy zachodzą go z lewej, czy z prawej strony. I wszystko jedno, czy śpieszą się z wykonaniem zadania, czy nie. Chodzi o powolne rozmontowanie albo o spektakularne rozniesienie ustroju w puch jednym uderzeniem.

Z tego punktu widzenia w obecnych wyborach sytuacja PiS wydaje się ciekawa. Oto partia, która 20 lat temu sposobiła się do władzy wraz z PO, przebyła długą drogę. Kiedyś w szeregach nie brakowało osób o poglądach umiarkowanie prawicowych. Ostatecznie nie mieścili się w ramach partii, która coraz bardziej zawężała pole różnic zdań.

Rzecz w tym, że ta partia - wbrew deklarowanym wartościom chrześcijańskim - wcale nie wyznacza wysokiego poziomu zachowań swoim członkom. To właśnie sprawiło, że w sprawach takich, jak w 2025 tzw. afera kawalerkowa Karola Nawrockiego , możliwe było stanięcie murem za kandydatem. A jednak, co warto odnotować na tle brewerii Trumpa czy Bolsonaro, w 2023 po przegranych wyborach PiS oddał władzę. Ociągając się, stosując tricki, ale oddał.

Jednocześnie po plecach PiS z prawej strony nadciągają coraz radykalniejsze postacie. Odnotujmy to. Ugrupowanie, które w mediach zagranicznych określano jako skrajne, obecnie w opisach przesunęło się ku centrum. To "zasługa" kandydatów Konfederacji. Owe opisy jednak wydają się chybiać celu.

W licytacjach wyborczych konkurenci po prawej stronie wpływają na siebie wzajemnie. Podkradają sobie hasła. Flirtując, wykazują "większą prawdziwość" czy "głębszy patriotyzm". Wszystko to sprawia, że tak jak PiS roku 2005 różnił się od PiS-u roku 2015, tak jeszcze bardziej różni się w 2025.

To partia w ruchu, bo w gorączkowym ruchu jest cała prawica. Surfuje na globalnych trendach. Podkrada techniki zdobywania władzy, inspiruje się, nie waha przed dwuznacznymi sojuszami z ugrupowaniami narodowymi z innych krajów - ugrupowaniami, których agenda ewidentnie zagraża racji stanu ich własnego państwa (czego dowodem było ostatnio fetowanie prorosyjskiego kandydata z Rumunii czy też flirt części Konfederacji z niemieckim ugrupowaniem AfD).

Trendy wyostrzają prawicowa agendę. Nikomu też nie trzeba dowodzić, że w tych wyborach roku 2025 Polska była bardziej prawicą niż lewicą. Nawet Rafał Trzaskowski, chociaż publicznie domaga się np. złagodzenia przepisów aborcyjnych, do wypowiadania się na temat bezpieczeństwa państwa, sięga po retorykę w III RP do niedawna kojarzoną raczej z prawicą. Obecnie zaś zachęca do wzięcia udziału w "marszu patriotów".