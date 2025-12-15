W skrócie Kapitan kontenerowca pod banderą Antigui i Barbudy, obywatel Rosji, został zatrzymany w porcie w Gdańsku po wykryciu ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Wypłynięcie statku zostało wstrzymane przez Urząd Morski w Gdyni do czasu przeprowadzenia reinspekcji i audytu ISM.

To nie pierwszy przypadek zatrzymania nietrzeźwego kapitana w gdańskim porcie w ostatnim czasie.

Do interwencji w gdańskim porcie doszło w niedzielę - przekazała w komunikacie Straż Graniczna. Przed planowanym wypłynięciem statku pilot portu zasygnalizował, że Rosjanin, kapitan blisko 90-metrowego kontenerowca pod obcymi banderami, może być nietrzeźwy.

Gdański oddział SG zadysponował na miejsce funkcjonariuszy, którzy poddali mężczyznę badaniu alkomatem. Urządzenie wykazało zawartość 2,52 promila alkoholu w organizmie. Powtórzony po kilkunastu minutach pomiar wskazał jeszcze więcej - 2,64 promila.

Pogranicznicy zaalarmowali służby portowe oraz dyżurnego inspektora Port State Control Urzędu Morskiego w Gdyni, który nakazał wstrzymanie wypłynięcia statku. Prowadzone są dalsze czynności administracyjne.

Port w Gdańsku. Statek z rosyjskim kapitanem unieruchomiony

Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni, w przesłanym do RMF FM oświadczeniu przekazała, że teraz do zezwolenia na wypłynięcie statku z portu wymagana jest wcześniejsza reinspekcja. "Reinspekcja zostanie natomiast przeprowadzona po otrzymaniu od armatora/kapitana jednostki informacji o gotowości do poddania się jej (musi być to jeszcze poprzedzone audytem ISM administracji państwa bandery lub organizacji uznanej)" - wyjaśniła.

Wspomniany kodeks ISM to międzynarodowe przepisy zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczaniu. Wprowadzenie kodeksu miało umożliwić kontrolę systemów zarządzania nad statkami przez administrację państwa bandery (kraju, w którym dany statek jest zarejestrowany) i państwa portu (kraju, w którego porcie statek kotwiczy).

Antigua i Barbuda, pod której banderą znajduje się wstrzymany statek pod dowództwem 53-letniego Rosjanina, to kraj położony na Morzu Karaibskim. Polska nawiązała z nim stosunki dyplomatyczne poprzez podpisany 13 września 2005 roku dokument ministrów spraw zagranicznych na szczycie ONZ.

Pijany kapitan zatrzymany w porcie w Gdańsku. To nie pierwszy taki przypadek

Podobne zdarzenie z udziałem nietrzeźwego kapitana statku Straż Graniczna odnotowała w gdańskim porcie 6 sierpnia.

"Dokładnie 2,29 promila alkoholu wydmuchał wówczas funkcjonariuszom Straży Granicznej kapitan kontenerowca bandery liberyjskiej, który miał wypłynąć do Niemiec. Statek wypłynął dopiero po wymianie kapitana" - przekazano w komunikacie SG.

