Negatywny przekaz wylewał się z ekranu wiadrami. Lewica atakowała Rafała Trzaskowskiego . Później rzuciła się sobie do gardeł. Prawica im bardziej jest rozproszkowana, tym radykalniejsza. Z jednej strony refrenem była tzw. afera kawalerkowa Karola Nawrockiego . Z drugiego zaś kierunku atakowano Rafała Trzaskowskiego za rzekomo gorsze potraktowanie Donalda Tuska podczas podróży na ostatni szczyt w Kijowie.

Opowiadano głównie o rzeczach, które z konstytucyjnymi kompetencjami głowy państwa nie mają wiele wspólnego - czyli konstytucyjne bajki. Wiadomo, że cztery godziny debaty prezydenckiej wykończyło nas . Widzowie zmieniali kanały. Niektórzy zasnęli. Obejrzałem rzecz do końca, bo w trzeciej godzinie debaty wziąłem proszek od bólu głowy.

Rozmnożyły nam się debaty prezydenckie. Jedna goni drugą. Uczestnicy kapryszą i przebierają w medialnym menu. Tu pójdę, tam może nie pójdę. Sztaby wyborcze kalkulują każdy ruch. Konkurujące ze sobą telewizje obrzucają się wzajemnie błotem i nieżyczliwym słowem. Najmniej dylematów mają kandydaci bez żadnych szans na wybór. Oni chodzą zawsze i wszędzie. Tu sprawa jest jasna: chodzi o rozgłos na koszt podatników lub konsumentów. Wszystko jedno, zawsze chodzi o medialne błyśnięcie in plus albo in minus naszym kosztem. Zysk wizerunkowo-finansowy jest bliski 100 proc. Opłaca się kandydować.