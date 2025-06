Duda odniósł się do zapowiadanego spotkania podczas konferencji prasowej zorganizowanej na Litwie. Potwierdził, że Nawrocki spotka się z nim tuż po jego powrocie do Polski i nie krył zadowolenia z faktu, że jego następca tak szybko znalazł czas na wizytę.

Pytany o kulisy rozmów odparł, że może zrelacjonować Nawrockiemu swoje postrzeganie bieżącej polityki międzynarodowej . Zaznaczył przy tym, że prezydent elekt jest z wykształcenia historykiem i to - zdaniem Dudy - lepszym od niego, więc nie zamierza go pouczać.

- Zawsze rozumiałem, że moim obowiązkiem jest wspierać broniący się naród ukraiński (...). Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki będzie chciał tę politykę kontynuować, ale mogę tylko przekazać mu swój punkt widzenia. Decyzja co do dalszych kroków będzie należała do niego i to będzie jego odpowiedzialność - powiedział Duda.