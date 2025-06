Zandberg przestrzega rząd. "To będzie wyłącznie wasza odpowiedzialność"

- Jak ten Sejm nie zacznie rozwiązywać spraw zwykłych ludzi, to za dwa lata premierem Polski będzie Mentzen w koalicji Konfederacji z PiS-em. I to będzie wyłącznie wasza polityczna odpowiedzialność - powiedział lider partii Razem Adrian Zandberg podczas posiedzenia niższej izby parlamentu. Ocenił też, że przegrana Rafała Trzaskowskiego w wyborach to nie był "wypadek przy pracy".