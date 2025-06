Mentzen reaguje na oświadczenie Kaczyńskiego. "Zapraszam na spotkanie"

"Jeżeli Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" - napisał w sieci Sławomir Mentzen. To reakcja lidera Konfederacji na oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, który zaproponował powstanie apolitycznego rządu technicznego. "Doceniamy zainteresowanie inicjatywą PiS"- odparł rzecznik PiS. Wpis Rafała Bochenka nie pozostał bez reakcji lidera Nowej Nadziei.