Co wzbudza szacunek, z zapałem rzucał się do pracy. Ochroniarz w środowiskach raczej przestępczych był tylko etapem do groźniejszych wyzwań zawodowych. Co tam świat gangsterów, co tam panie prostytutki. On sięgnął najwyższego ryzyka dla życia: śmiertelnej nudy pracy naukowej.