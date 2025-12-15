W skrócie W Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze zorganizowane zostaną pilne spotkania wychowawców ze wsparciem psychologów po tragicznej śmierci 12-letniej uczennicy.

Miasto zapewnia wsparcie psychologiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz uruchamia specjalne dyżury w okresie świątecznym.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie prawdopodobnego zabójstwa, a w sprawie zatrzymano 14-letnią uczennicę.

Komunikat Miasta Jelenia Góra w tej sprawie pojawił się po zakończeniu poniedziałkowego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak wskazano, we wtorek w Szkole Podstawowej nr 10 w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta.

Dodatkowo w placówce zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców uczniów szkoły. Jak zapewniono, opieką psychologiczną zostali objęci do tej pory rodzice zmarłej dziewczynki.

Na terenie pozostałych placówek oświatowych w Jeleniej Górze odbędą się spotkania z psychologami i pedagogami dla uczniów, za których organizację odpowiedzialni będą dyrektorzy.

Specjalne dyżury dla osób, które w związku z poniedziałkową tragedią będą potrzebować wsparcia psychologicznego, odbędą się również w dniach 22-23 grudnia, kiedy w szkołach będą trwać ferie świąteczne. Wówczas zainteresowani powinni się zgłosić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 259.

Tragiczna śmierć 12-latki. Trwa śledztwo prokuratury

O tragedii w Jeleniej Górze Interia informowała w poniedziałkowe popołudnie. Jak przekazał naszemu serwisowi starszy aspirant Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu, zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w pobliżu szkoły podstawowej wpłynęło do służb ok. godz. 14:50. Ciało zostało odnalezione ok. 200 metrów od placówki.

Sprawą natychmiast zainteresowali się śledczy. Jak poinformowała Interię podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka KMP w Jeleniej Górze, najprawdopodobniej doszło do zabójstwa 12-latki. - Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - oświadczyła.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze. Jak ustalił "Fakt", w toku prowadzonych czynności zatrzymano 14-letnią uczennicę szkoły podstawowej, która może mieć związek z tym zdarzeniem.

