Jelenia Góra reaguje po tragedii. W szkole będą pilne spotkania

Alicja Krause

Alicja Krause

We wtorek w każdej z klas w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta. To reakcja miasta na tragedię, do której doszło w poniedziałek. W pobliżu placówki odnaleziono zwłoki 12-letniej dziewczynki.

Radiowóz policyjny marki Volkswagen z niebieskimi światłami, zaparkowany przy spokojnej ulicy w pobliżu płotu i domu, otoczony przez drzewa i oświetlony nocnym światłem.
Szkoła reaguje po tragedii w Jeleniej Górze. Pilne spotkania z psychologamiWojciech KamiñskiPAP

W skrócie

  • W Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze zorganizowane zostaną pilne spotkania wychowawców ze wsparciem psychologów po tragicznej śmierci 12-letniej uczennicy.
  • Miasto zapewnia wsparcie psychologiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz uruchamia specjalne dyżury w okresie świątecznym.
  • Policja prowadzi śledztwo w sprawie prawdopodobnego zabójstwa, a w sprawie zatrzymano 14-letnią uczennicę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komunikat Miasta Jelenia Góra w tej sprawie pojawił się po zakończeniu poniedziałkowego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak wskazano, we wtorek w Szkole Podstawowej nr 10 w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta.

Dodatkowo w placówce zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców uczniów szkoły. Jak zapewniono, opieką psychologiczną zostali objęci do tej pory rodzice zmarłej dziewczynki.

Na terenie pozostałych placówek oświatowych w Jeleniej Górze odbędą się spotkania z psychologami i pedagogami dla uczniów, za których organizację odpowiedzialni będą dyrektorzy.

Zobacz również:

Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje 20-latek
Małopolskie

Zrozpaczona matka zaalarmowała TOPR. Tragedia w Tatrach, nie żyje 20-latek

Alicja Krause
Alicja Krause

    Specjalne dyżury dla osób, które w związku z poniedziałkową tragedią będą potrzebować wsparcia psychologicznego, odbędą się również w dniach 22-23 grudnia, kiedy w szkołach będą trwać ferie świąteczne. Wówczas zainteresowani powinni się zgłosić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 259.

    Tragiczna śmierć 12-latki. Trwa śledztwo prokuratury

    O tragedii w Jeleniej Górze Interia informowała w poniedziałkowe popołudnie. Jak przekazał naszemu serwisowi starszy aspirant Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu, zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w pobliżu szkoły podstawowej wpłynęło do służb ok. godz. 14:50. Ciało zostało odnalezione ok. 200 metrów od placówki.

    Sprawą natychmiast zainteresowali się śledczy. Jak poinformowała Interię podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka KMP w Jeleniej Górze, najprawdopodobniej doszło do zabójstwa 12-latki. - Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie - oświadczyła.

    Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze. Jak ustalił "Fakt", w toku prowadzonych czynności zatrzymano 14-letnią uczennicę szkoły podstawowej, która może mieć związek z tym zdarzeniem.

    Zobacz również:

    Donald Tusk zabrał głos po szczycie w Berlinie ws. pokoju w Ukrainie
    Polska

    "Po raz pierwszy to widać". Tusk o przełomie w negocjacjach

    Alicja Krause
    Alicja Krause
    Spotkanie Nawrockiego i Zełenskiego w Warszawie. Siwiec w ''Gościu Wydarzeń'': Marszałek Sejmu również będzie gościł ZełenskiegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze