W skrócie Na terenie powiatu piotrkowskiego trwają intensywne poszukiwania padłych dzików, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W weekend znaleziono 10 dzików, z czego siedem było zakażonych ASF; działania prowadzone są zgodnie z bioasekuracją i obejmują udział wojska oraz służb cywilnych.

Zaplanowano sanitarny odstrzał dzików i wdrożono szereg restrykcji na terenie powiatu.

Na terenie pięciu gmin w powiecie piotrkowskim obowiązuje rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików. Chodzi o gminy: Sulejów, Rozprza, Łęki Szlacheckie, Wola Krzysztoporska oraz miasto Piotrków Trybunalski.

Rozporządzenie ogłoszono po tym, jak badanie oskórowanej tuszy dzika odnalezionej pod koniec listopada w lesie na terenie gm. Rozprza wykazało obecność wirusa.

W weekend około 130 osób prowadziło działania poszukiwawcze w celu znalezienia padłej zwierzyny. Zaangażowano w to żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, leśników, strażaków z ochotniczych jednostek i przedstawicielami kół łowieckich. Każde podejrzane znalezisko było zabezpieczane zgodnie z procedurami bioasekuracji i zgłaszane odpowiednim służbom.

Dziki zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń. Wielkie poszukiwania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że podczas poszukiwań w miejscowości Krupa odnaleziono siedem dzików. Wstępne badania laboratoryjne wykazały, że wszystkie miały dodatnie wyniki w kierunku ASF. Pobrane od nich próbki zostały przesłane do krajowego laboratorium referencyjnego PIWet-PIB w Puławach w celu potwierdzenia badań.

Dodatkowo w niedzielę służby natknęły się jeszcze na trzy dziki - jeden z nich nie był zakażony ASF, materiał od dwóch pozostałych jest w trakcie badań.

Ujemne wyniki badań uzyskano także w przypadku próbek pobranych od dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym w miejscowości Ręczno, w miejscu oddalonym od "dzika zero" o około 16 km, oraz od dzika odnalezionego w miejscowości Antonielów, ok. 10 km od pierwszych szczątków znalezionych w listopadzie.

Strach przed dzikami. Komisja Europejska rozważa powiększenie obszaru

Resort rolnictwa podał, że działania poszukiwawcze w systemie ciągłym prowadzone będą do 21 grudnia. Po zakończeniu tej akcji planowane są odstrzały sanitarne, których celem jest ograniczenie populacji dzików oraz zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Według ministerstwa we wtorek Komisja Europejska planuje podjęcie decyzji o powiększeniu strefy objętej zakażeniem ASF. Jak zaznaczono w komunikacie, dotąd organ wstrzymywał się z wprowadzaniem dodatkowych działań ochronnych, ponieważ polskie służby podjęły intensywną prewencję.

Sztab kryzysowy w Piotrkowie Trybunalskim. "Zagłębie hodowli świń"

W poniedziałek w Piotrkowie Trybunalskim zebrał się wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego z udziałem wojewody łódzkiego Doroty Ryl. Przekazano na nim najnowsze informacje dotyczące zagrożenia ASF w pow. piotrkowskim. W strefie zakażenia obowiązuje obecnie zakaz odstrzału dzików. Z kolei w 9 obwodach w powiecie piotrkowskim odstrzał został zwiększony o 450 dzików.

Powiat piotrkowski to zagłębie hodowli trzody, na którym znajduje się ok. 450 tysięcy świń. Tylko w promieniu 5 km od miejsca znalezienia "dzika zero" działa 58 gospodarstw, w których utrzymywanych jest ponad 7 tys. świń.

Na posiadaczy trzody chlewnej na terenie pięciu gmin w pow. piotrkowskim nałożono szereg obowiązków, m.in. prowadzenia aktualnego spisu świń, zabezpieczenia pasz oraz stosowania skutecznych środków dezynfekcyjnych. Obowiązuje też zakaz wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików i produktów pochodzenia zwierzęcego, organizowania targów i wystaw ze świniami oraz prowadzenia polowań. Granice obszaru objętego zakażeniem ASF mają być oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

Trwa wyjaśnianie przypadku "dzika zero"

Służby nadal wyjaśniają okoliczności pozostawienia w lesie w gm. Rozprza oskórowanego dzika, który był zakażony wirusem ASF. Działania w tej sprawie prowadzone są przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policję i prokuraturę.

Afrykański pomór świń to zakaźna choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są narażeni na zakażenie tym wirusem, więc choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne.

