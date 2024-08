Izabela Parzyszek zaginęła w piątek, 9 lipca, gdy jechała autostradą A4 z Bolesławca do Wrocławia . Zgłoszenie w sprawie 35-letniej mieszkanki Kruszyna wpłynęło do mundurowych 10 lipca.

Kobieta wieczorem miała zadzwonić do bliskich i powiedzieć, że zepsuło jej się auto . To był ostatni raz, gdy miała skontaktować się z rodziną.

Izabela Parzyszek zaginęła. Mąż kobiety zabrał głos

Z relacji męża zaginionej wynika, że ojciec miał poradzić jej, by wezwała pomoc drogową. Godzinę później zadzwonił ponownie do kobiety. Ta miała powiedzieć, że nikogo nie wezwała i poprosiła ojca, by on to zrobił. - To był ostatni z nią kontakt - mówi Tomasz Parzyszek.