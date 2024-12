Wielka awaria tuż przed świętami. "Trwa walka z czasem"

Jak podano w wieczornym komunikacie, nad usunięciem awarii przy ul. Zaporoskiej we Wrocławiu intensywnie pracują trzy brygady wodociągowe, wspierane przez dodatkowe zespoły MPWiK, w tym specjalistyczne pojazdy WUKO odpompowujące wodę z miejsca uszkodzenia. Kolejna zmiana będzie kontynuować działania do późnych godzin nocnych lub nawet do godziny 6 rano - w zależności od postępu prac.

"W Wigilię, 24 grudnia, nasze zespoły nadal będą prowadziły intensywne działania, aby jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić pełną funkcjonalność sieci. Po wykonaniu wykopów i dotarciu do miejsca rozszczelnienia magistrali nasi pracownicy przystąpią do wymiany uszkodzonych elementów. Wszystkie niezbędne części zamienne znajdują się już w naszych magazynach. Specjalistyczny sprzęt potrzebny do realizacji prac jest na miejscu" - podało MPWiK. Reklama

Do pierwszej awarii magistrali wodociągowej przy ul. Zaporoskiej we Wrocławiu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wrocławskie MPWiK usunęło ją w ciągu kilku godzin. W poniedziałek po godz. 9.00 MPWiK poinformowało, że doszło do kolejnej awarii.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!