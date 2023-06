Spis treści: 01 Polski zamek Krzyżtopór jako tło do koreańskiego teledysku

02 Filmowe ruiny. Historia zamku Krzyżtopór

03 Architektura i symbolika zamku Krzyżtopór

04 Dlaczego zamek Krzyżtopór jest ruiną?

05 Zwiedzanie zamku Krzyżtopór. Bilety

06 Jak dojechać do zamku Krzyżtopór?

Polski zamek Krzyżtopór jako tło do koreańskiego teledysku

Teledysk koreańskiej grupy Enhypen do utworu "Bite Me" (posłuchaj!) znalazł się w sieci w poniedziałek 22 maja. Tłem klipu są ruiny polskiego zamku Krzyżtopór, który znajduje się w Ujeździe w województwie świętokrzyskim. Teledysk miał kilkanaście milionów wyświetleń, dlatego zamek Krzyżtopór również zyskał na popularności.

Ruiny zamku Krzyżtopór nie pierwszy raz były tłem dla ekipy filmowej z Południowej Korei. W 2021 roku zabytek stał się scenerią dla filmu o grze komputerowej. Być może stąd pomysł grupy Enhypen na wykorzystanie polskiej budowli jako tła.

Dyrektorka zamku Krzyżtopór poinformowała, że teledysk kręcony był w wielkiej tajemnicy, co zostało zawarte w umowie z producentami. Ekipa produkcyjna pojawiła się na miejscu 2 kwietnia, a sami artyści przyjechali 5 kwietnia i spędzili w Ujeździe zaledwie jeden dzień.

W teledysku "Bite Me" dominuje mroczna scenerię, którą idealnie dopełniają ruiny zamku Krzyżtopór. Widzimy nie tylko wnętrze zamku, ale również jego okolicę widoczną już na początku klipu.

Filmowe ruiny. Historia zamku Krzyżtopór

Zamek Krzyżtopór był budowany w latach 1627 - 1644 przez wojewodę sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego. Był czas, że uznawano go za jeden z największych zamków w Europie.

W 2018 roku prezydent Polski Andrzej Duda wydał rozporządzenie, w którym Zamek Krzyżtopór został uznany za Pomnik Historii.

Z kolei od 1991 roku turyści mogą zwiedzać ruiny, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Architektura i symbolika zamku Krzyżtopór

Zamek Krzyżtopór miał zapewniać nie tylko wygodę mieszkańcom, ale również pełnić funkcję obronną. Właśnie dlatego wybudowano go we włoskim stylu palazzo in fortezza.

Krzysztof Ossoliński interesował się astrologią i symboliką, wierzył w magię. Dlatego architektura budowli w Ujeździe ma znaczenie symboliczne. Rzuca się w oczy, że niektóre elementy zamku mają oczywisty związek z kalendarzem. W zamku Krzyżtopór:

4 główne baszty - to cztery pory roku;

- to cztery pory roku; 12 sal - to 12 miesięcy;

- to 12 miesięcy; 52 komnaty - to pięćdziesiąt dwa tygodnie roku;

- to pięćdziesiąt dwa tygodnie roku; 365 okien - to trzysta sześćdziesiąt pięć dni roku.

Za symbol uznawany jest także jest stylizowany heliograf służący do pomiarów nasłonecznienia, który przypomina literę W. Według aramejskiej ornamentyki znak ten nawiązuje do wiecznego trwania danego miejsca.



Dlaczego zamek Krzyżtopór jest ruiną?

Zamek Krzyżtopór jest dziś ruiną. Nieremontowana budowla pałacowa otoczona bastionowymi fortyfikacjami stopniowo niszczała, dlatego dziś można restaurować jedynie mury. Zamek Krzyżtopór ma status trwałej ruiny.

Już w odległej przeszłości warownia znacznie ucierpiała. Sam Krzysztof Ossoliński cieszył się zamkiem przez rok, gdyż zmarł rok po ukończeniu budowy. Następnie budowla przechodziła z rąk do rąk.

Podczas potopu szwedzkiego wrogie wojska co prawda zajęły zamek, jednak nie zniszczyły go, a jedynie zrabowały, zabierając z niego drogocenne przedmioty, zbiory biblioteczne i archiwa.

W 1760 roku wnętrze zamku Krzyżtopór miało być poddane odnowieniu. Jednak do prac tych nie doszło. W 1770 roku podczas zamek został spalony przez Rosjan, podczas próby zdobycia warowni bronionej przez konfederatów barskich. Po drugiej wojnie światowej budowla przeszła na własność skarbu państwa.

Zwiedzanie zamku Krzyżtopór. Bilety

Zamek Krzyżtopór można zwiedzać o każdej porze dnia i nocy. Ceny biletów obowiązują od 1 stycznia 2023 roku i wynoszą:

bilet normalny - 18 zł,

- 18 zł, bilet ulgowy - 15 zł,

- 15 zł, bilet grupowy (powyżej 20 osób) - 14 zł,

(powyżej 20 osób) - 14 zł, bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny - 13 zł,

- 13 zł, bilet lokalny - 2 zł.

W zamku Krzyżtopór są również dostępne pakiety dla grup zorganizowanych tj. warsztaty artystyczne, lekcja historyczna, legendy krzyżtoporskie, warsztaty świąteczne, noc z duchami oraz andrzejkowa noc magii i wróżb. Zamek Krzyżtopór można także wynająć na ceremonie ślubne, sesje fotograficzne i zdjęcia komercyjne.

Jak dojechać do zamku Krzyżtopór?

Zamek Krzyżtopór w miejscowości Ujazd leży przy drodze wojewódzkiej nr 758, która łączy Iwaniska z Klimontowem. Do zamku możemy dojechać także drogą wojewódzką 757 od strony Opatowa lub drogami krajowymi nr 9 bądź 74.

Zamek Krzyżtopór łatwo zauważyć z samochodu, bo wznosi się nieopodal drogi. Obok ruin zamku znajduje się duży, bezpłatny parking. Do budowli można dojechać też autobusem z Opatowa, Klimontowa czy z Iwanisk.

