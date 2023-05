Boże Ciało to ruchome święto, obchodzone w Kościele katolickim 60 dni po Wielkanocy. W tym roku przypada 8 czerwca. Jak zawsze będzie to czwartek, dlatego wielu Polaków decyduje się na skorzystanie z urlopu właśnie w tym czasie. Czterodniowy długi weekend to idealna okazja do krótkiego city breaku za granicą.

Mimo że ceny biletów lotniczych na weekendy niekiedy zwalają z nóg, niektóre linie lotnicze mają w swojej ofercie niedrogie połączenia dla pasażerów. Oto najlepsze z nich na dni od 8 do 11 czerwca.

Sztokholm

Bardzo tanio do stolicy Szwecji polecimy z Gdańska. Bilety w korzystnych cenach na Boże Ciało oferują linie lotnicze Wizz Air. Podróż na trasie Gdańsk-Sztokholm w obie strony kosztuje 128 złotych.

Sztokholm to piękne miasto pełne zabytków i ciekawych atrakcji dla turystów. W trzy dni możemy zobaczyć sporo, jednak z pewnością nie starczy nam czasu na wszystkie atrakcje tego miasta.

Na pewno trzeba odwiedzić w Sztokholmie stare miasto, czyli Gamla stan. Możemy podziwiać tam kolorowe kamienice, zjeść cynamonowe bułeczki czy też odwiedzić Muzeum Nobla.



Atrakcyjny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych będzie skansen na wyspie Djurgården w Sztokholmie. Możemy przenieść się w nim do epoki sprzed epoki przemysłowej i zobaczyć jak żyło się w tym skandynawskim kraju w dawnych czasach. W zoo można zobaczyć żyjące w Szwecji zwierzęta. Wśród nich m.in. foki.

Godne odwiedzenia jest również Muzeum Wikingów. W Sztokholmie funkcjonuje ponad 200 muzeów. Dlatego, aby jak najpełniej skorzystać z wyjazdu, możemy wykupić kartę sztokholmską, która uprawnia do wstępu do wielu z nich i umożliwia korzystanie z komunikacji miejskiej bez dodatkowych opłat.



Oslo

Z Gdańska za jedyne 143 złote polecimy również do stolicy Norwegii Oslo. Cena dotyczy lotów tam i z powrotem liniami Wizz Air oraz Ryanair. Nieco droższe bilety lotnicze kupimy na trasę Warszawa-Oslo. Podróż w dwie strony Ryanairem to wydatek rzędu 260 złotych.

Mimo że stolica Norwegii jest stosunkowo niedużym miastem, oferuje wiele atrakcji dla turystów. Osoby odwiedzające Oslo koniecznie muszą zobaczyć nowoczesny budynek opery, który stał się symbolem stolicy skandynawskiego kraju.

Na turystów czekają również ciekawe muzea, w tym: Muzeum Łodzi Wikingów, Muzeum Ekspedycji Polarnych Fram, a także Muzeum Kon-Tiki, poświęcone ekspedycjom legendarnego norweskiego etnografa i podróżnika Thora Heyerdahla.



Hamburg

Pięknym i ciekawym miejscem, które warto odwiedzić w długi weekend, jest Hamburg, leżące w północnych Niemczech miasto z największym portem morskim. Dolecimy tam z Gdańska za 80 złotych w jedną stronę. Bilet powrotny kosztuje 180 złotych.



Przyjeżdżając do Hamburga, warto odwiedzić port u ujścia rzeki Łaby, park miniatur, a także budynek filharmonii. Tam na szczycie starego magazynu wybudowano szklaną konstrukcję przypominającą żagiel.

Hamburg to miasto, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Zwiedzając go, nie możemy pominąć budynku ratusza, jeziora Binnenalster, a także Treppenviertel, czyli dawnej wioski rybackiej, która jest dziś obiektem historycznym.



Nottingham

W Boże Ciało z Polski tanio polecimy również do Wielkiej Brytanii. Ryanair oferuje niedrogie bilety na loty na trasie Wrocław-Nottingham. Koszt podróży w dwie strony to 297 złotych.



Nottingham - miasto położone w środkowej Anglii około 180 kilometrów na północny zachód od Londynu - znane jest przede wszystkim z opowieści o Robin Hoodzie.

Turyści odwiedzający Nottingham mogą zwiedzić miejscowy zamek, z którego rozpościera się wspaniały widok na miasto.

Ciekawą atrakcją jest Miasto Jaskiń, czyli liczne jaskinie wydrążone w skałach pod Nottingham. Te pozostałości po plemieniu Brytów, niegdyś były wykorzystywane jako szlaki komunikacyjne.



Ryga

Mimo że to 8 czerwca, czyli czwartek jest dniem wolnym, wyjazd na długi weekend możemy zorganizować już na jeden dzień przed tą datą. Na środowy wieczór, a dokładniej na godzinę 21:40 Ryanair zaplanował lot z Warszawy do stolicy Łotwy Rygi. Z kolei bilety na lot powrotny możemy kupić na sobotę 10 czerwca. Taka podróż będzie nas kosztować bardzo niewiele, bo 255 złotych w dwie strony.



Ryga to malownicza stolica Łotwy, która jest wciąż niedoceniana wśród turystów. Odwiedzając Rygę, warto przespacerować się uliczkami starego miasta, a także odwiedzić wyjątkowy pod względem architektonicznym Dom Bractwa Czarnogłowych.

Inną architektoniczną gratką dla turystów jest nowoczesna Biblioteka Narodowa w Rydze. Przy okazji jej zwiedzania warto odwiedzić też Cerkiew Trójcy Świętej oraz Sobór Trójcy Świętej.