24 maja Ziemia ma otrzymać pierwszą "obcą" wiadomość z Marsa - podaje "Daily Mail". Dla naukowców to nie będzie jednak zaskoczenie, ponieważ wszystko jest dokładnie zaplanowane. Nadzorujący eksperyment Instytut SETI (ang. Search for Extraterrestrial Intelligence) prześle zakodowany sygnał z satelity orbitującego wokół Czerwonej Planety do trzech potężnych teleskopów na Ziemi.

Udział w tym przełomowym przedsięwzięciu wezmą: Allen Telescope Array (ATA) w Kalifornii (USA), Robert C. Byrd z Green Bank Observatory (GBT) w Zachodniej Wirginii i Medicina Radio Astronomical Station w północnych Włoszech.

