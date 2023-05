W poniedziałek do sieci trafił najnowszy teledysk do utworu "Bite me" k-popowego zespołu Enhypen z Korei Południowej. Jak się okazuje, teledysk do utworu nagrano w Polsce, a dokładnie w ruinach Zamku Krzyżtopór znajdujących się w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim.

Teledysk był nagrywany 5 kwietnia. Jak informuje Elżbieta Charymska, dyrektor zamku, wszystko odbyło się w wielkiej tajemnicy, do czego zobowiązywała umowa podpisana z producentami wideoklipu.

- Nie mogliśmy o tym informować, nie mogliśmy robić zdjęć - powiedziała "Echu Dnia".

Wideoklip bije rekordy popularności. Dotychczas w serwisie YouTube obejrzało go 15 mln użytkowników.

Enhypen: Miliony wyświetleń w serwisie YouTube

Zespół Enhypen to koreańska grupa wykonująca k-pop. Został utworzony przez survivalowy program I-Land w 2020 roku, a w jego skład wchodzi siedmiu członków: Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo i Ni-ki.

Enhypen zadebiutowali 30 listopada 2020 roku, wydając minialbum "Border: Day One". Ich teledyski na YouTubie mają miliony wyświetleń - najwięcej utwór z 2021 roku pod tytułem "Drunk-Dazed", ponad 120 milionów.



K-pop to gatunek muzyki popularnej, który powstał w Korei Południowej, łącząc w sobie takie elementy muzyki jak dance-pop, ballada popowa, electropop, hip-hop, rock, jazz, pop opera, współczesny rhythm and blues czy muzyka klasyczna. K-pop to połączenie zarówno śpiewu, jak i rapu oraz przywiązanie dużej wagi do części wizualnej występu oraz efektów scenicznych.