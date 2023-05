Kiedy są Zielone Świątki 2023?

Zielone Świątki 2023 przypadają 28 maja. Jak co roku to niedziela, natomiast jest to święto ruchome. Oznacza to, że zazwyczaj Zielone Świątki wypadają w maju lub w czerwcu. Kiedy są Zielone Świątki, zależy do tego kiedy są Święta Wielkanocne. Zielone Świątki wypadają siedem tygodni po Wielkanocy.

Zielone Świątki mają wiele nazw. To wiosenne święto w Polsce obchodzone jest od IV wieku, a w zależności od regionu nazywa się je Sobótkami (na południu) lub Palinockami (na Podlasiu). Zielone Świątki chrześcijanie nazywają również Pięćdziesiątnicą. W ten dzień obchodzony jest 50. dzień po zmartwychwstaniu Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego: czy to święto nakazane i czy trzeba iść do kościoła?

Zesłanie Ducha Świętego w kościele katolickim zamyka w kalendarzu liturgicznym okres Wielkanocny. Czy to święto nakazane? Zielone Świątki przypadają w niedzielę. A wszyscy wierni kościoła rzymskokatolickiego są zobowiązani do uczestniczenia w niedzielnej eucharystii:

"W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego" - czytamy w kodeksie prawa kanonicznego.

Czy w Zielone Świątki trzeba iść do kościoła? W teologii chrześcijańskiej dobrowolny i świadomy brak uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, jest grzechem ciężkim. Natomiast sama uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest świętem nakazanym.

Zielone Świątki 2023: czy zrobimy zakupy w sklepie?

Czy sklepy są otwarte 28 maja? Dla osób, które planują zakupy w Zielone Świątki, nie mamy dobrych informacji. Niedziela 28 maja 2023 roku to niedziela niehandlowa. To oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta dla klientów. Od zakazu handlu w niedziele obowiązują wyjątki, a ustawodawca stworzył listę placówek, jakie mogą być otwarte w każdą niedzielę.

Gdzie zrobić zakupy w Zielone Świątki? Jak zwykle w niedziele niehandlowe otwarte mogą być wybrane placówki należące do sklepów sieci takich jak: Żabka, Carrefour Express oraz innych sieci franczyzowych. Otwarte będą te sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel, ale zakupy w Zielone Świątki można zrobić także na dworcach czy lotniskach.

Jak obchodzone są Zielone Świątki? Obyczaje i tradycje

Zielone Świątki to pogańskie święto, które dotyczy obrzędów związanych z płodnością. Prawdopodobnie wywodzi się ze słowiańskiego święta o nazwie Stado. Zielone Świątki to czas palenia ognisk, przyozdabiania domów zielonymi gałązkami czy kwiatami. Symboliczne było także zdobienie domów tatarakiem, który miał odganiać zło.

W Zielone Świątki obiegano pola z pochodniami. Tak chroniono plony przed gradobiciem. Z czasem Zielone Świątki nabrały matrymonialnego charakteru. W zależności od regionu młode kobiety skakały przez ogień sobótkowy, a sukces oznaczał zamążpójście. Na Podlasiu włosy strojono wiankami z kwiatów i wybierano "królową".

Na Kujawach Zielone Światki były czasem, kiedy pasterze zaganiali bydło na pastwiska. Kto dotarł na nie pierwszy, był nazywany "królem". Kto ostatni przygnał bydło, musiał paść je przez cały dzień za wszystkich. Na Mazowszu Zielone Świątki to zwyczajowo końskie wesele. Zwierzęta strojono w zabawne stroje, a ozdobiony w ten sposób koń wędrował po wioskach.

Zielone Świątki z czasem nabrały chrześcijańskiego charakteru. Kościół, zamiast walczyć z lokalnymi tradycjami, uznał, że najlepiej przejąć lokalne obrzędy. Stąd Zielone Świątki w kościele katolickim to chociażby organizowanie uroczystych procesji z chorągwiami i obrazami.

Drugi dzień Zielonych Świątek: czy trzeba iść do kościoła?

Drugi dzień Zielonych Świątek to święto Najświętszej Maryi Panny Matki. Chrześcijanie obchodzą je w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Święto zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego w 1971 r. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.

Czy w święto Najświętszej Maryi Panny Matki trzeba iść do kościoła? To święto nie znajduje się na liście świąt nakazanych w kościele katolickim. Dlatego też nie ma obowiązku pojawiania się w kościele w poniedziałek 29 maja.

