Całowanie jest starsze niż sądzono. Historyczne odkrycie

Oprac.: Mateusz Patyk Ciekawostki

Pierwszy zarejestrowany pocałunek na świecie miał miejsce w Mezopotamii i doszło do niego 4500 lat temu. Zdaniem naukowców to 1000 lat wcześniej niż do tej pory zakładano. Najnowsze badania sugerują, że odruch dawania sobie buziaków jest dla nas naturalny, a całowanie mogło doprowadzić do starożytnych epidemii... opryszczki.

Zdjęcie Gliniana tabliczka z Mezopotamii, datowana na około 1800 rok p.n.e., przedstawia całującą się nagą parę / MUZEUM BRYTYJSKIE/CC BY-SA 4.0 /