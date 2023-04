Andrzej Duda wspomniał też o postawie Jana Pawła II, który był "wielkim orędownikiem pojednania polsko-ukraińskiego.". - Popełniliśmy wzajemnie wiele błędów, za które ponieśliśmy dramatyczną cenę. Zaborcy wielokrotnie próbowali nas skłócić. Dziś również chcą nas poróżnić, ale to im się nie uda. Przekazujemy z tego miejsca komunikat do Kremla: Nie uda się wam nas poróżnić, nie zrobicie tego, nigdy więcej! - powiedział prezydent i zaznaczył, że dziś Polska i Ukraina razem patrzą w przyszłość. - Nie ma naszej zgody na to, by Rosja dalej zajmowała ziemie Ukrainy. Polityka uległości wobec Władimira Putina, prowadzona przez lata przez wielu liderów Europy, zbiera zatrute owoce. Ta inwazja to efekt tych zaniedbań - podkreślił Duda.

- Nie będzie już tak, jak dawniej. Ukraina będzie decydowała sama o sobie. Musimy stać przy Ukrainie. Ukraina dołączy do Unii Europejskiej oraz NATO. Wierzymy w was - zakończył prezydent Polski.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski w Warszawie / Polsat News

Wołodymyr Zełenski na Zamku Królewskim. Zacytował słowa Jana Pawła II

- Witaj Warszawo! Witaj Polsko, wielki narodzie Polski, wielki narodzie ukraiński. Stoimy tu ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu - rozpoczął Wołodymyr Zełenski. Polityk zacytował też słowa polskiego hymnu narodowego: "Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy". - Cztery kolory: biało-czerowny i żółto-niebieski są silniejsze, nić trzy kolory najeźdźcy - zaznaczył prezydent Ukrainy. Jak podkreślił, jest on wdzięczny wszystkim Polakom za okazaną pomoc. - Kłaniam się wam, Polacy - dodał.

- Byłem dziś na Placu Piłsudskiego, miejscu, gdzie padły słowa Jana Pawła II - wielkiego Polaka. "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Dziś jest oczywiste, jak hojny był Pan, gdy słyszał te słowa. Wolna Polska powstała i nigdy nie upadnie. Tak samo Ukrainie - powstała wolna i nigdy nie upadnie - mówił Zełenski.

Ukraiński przywódca podkreśił istotę wolności. - Im więcej wolności, tym więcej będzie gwarancji dla sprawiedliwości i tego, że nasz okupant będzie ponosił odpowiedzialność za Buczę, za morderstwa, tu, na ziemi, przed Bogiem - tłumaczył. - Bracia Polacy, Rosja nie wygra z Europą, gdy Polak i Ukrainiec stoją razem, ramię w ramię. Tak, jak razem stoimy w tej wojnie, tak razem będziemy cieszyć się wolnością, razem, w NATO - dodał Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca wymienił też polskie miasta, które jako pierwsze ruszyły na pomoc Ukrainie. Chodzi o Rzeszów, Przemyśl, Lublin oraz Chełm. - Dziekuję wszystkim polskim wolontariuszom, którzy pomagali naszym obywatelom, którzy pomagają naszym ludziom tutaj. Dziękuję tym, którzy szkolą ukraińskich żołnierzy na polskiem ziemi. I dziękuję każdemu, z całego serca, kto wznosi swoje myśli w stronę Ukrainy - mówił polityk.

- Drodzy Polacy, drodzy Europejczycy, życzę wam zdrowych świąt Wielkanocnych i wygranej życia nad agresją - zakończył przemówienie.

Zdjęcie Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski na Zamku Królewskim w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Spotkał się z Andrzejem Dudą

Wołodymyr Zełenski przybył do Polski wraz z małżonką w środę z samego rana. To pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy od wybuchu wojny w lutym 2022 roku.

- Prezydent Zełenski przekroczył granicę polsko-ukraińską. (...) Nie informujemy bardziej szczegółowo o miejscu jego pobytu - powiedział po godz. 7:30 Ćwik na antenie Polsat News.