Egzamin poprawkowy jest uregulowany Ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Kwestię niezaliczonego przedmiotu zawarto również w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych.

Co w sytuacji, gdy mam niezaliczony przedmiot?

Uczeń, który nie otrzymał na koniec roku oceny pozytywnej z danego przedmiotu, musi odbyć egzamin poprawkowy. W przeciwnym razie nie otrzyma promocji do kolejnej klasy.

Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować ucznia o niezaliczonym przedmiocie oraz przedstawić wymagany materiał na egzamin poprawkowy.

Dokładny termin takiego egzaminu ustalany jest przez nauczyciela i Radę Pedagogiczną danej placówki szkolnej. W praktyce dzieje się to zazwyczaj pod koniec roku szkolnego.

Jak zwrócić się o egzamin poprawkowy?

Zwracając się o egzamin poprawkowy, pełnoletni uczeń szkoły średniej powinien złożyć podanie do sekretariatu. W przypadku niepełnoletniego dziecka taki dokument składają rodzice lub opiekunowie.

Podanie o egzamin poprawkowy należy zanieść do sekretariatu zazwyczaj w trakcie trzech dni od momentu rocznej klasyfikacji uczniów. Dokładne informacje o egzaminie poprawkowym zawsze są podane w statucie danej szkoły, stąd warto się z nimi zapoznać w pierwszej kolejności.

Co w sytuacji, jeśli nie będę zdawał egzaminu poprawkowego?

Podejście do egzaminu poprawkowego nie jest obowiązkowe, dlatego uczeń może do niego nie przystąpić. Wiąże się to jednak z nieotrzymaniem promocji do kolejnej klasy i powtarzaniem klasy.

Istnieje jednak jedno zastrzeżenie regulowane prawnie, które dopuszcza klasyfikację ucznia z niezaliczonym przedmiotem, jeśli nauczyciele uwzględnią możliwości edukacyjne ucznia i wyrażą zgodę na promocję do kolejnej klasy. Mowa o tak zwanym "warunku".

Może zdarzyć się to tylko jeden raz w ciągu całej edukacji i dotyczy sytuacji, gdy niezaliczony jest jeden przedmiot z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej, języka regionalnego. Lekcje z tych przedmiotów muszą być zrealizowane w kolejnym roku szkolnym.

Kiedy jest egzamin poprawkowy?

Egzaminy poprawkowe zazwyczaj przeprowadzane są w sierpniu, w ostatnim tygodniu wakacji.

Warto wiedzieć, że zdawanie egzaminu komisyjnego z niezaliczonego przedmiotu odbywa się w sierpniu, jeśli zakończenie roku szkolnego miało miejsce w czerwcu.

Istnieją jednak szkoły, gdzie zajęcia kończą się w styczniu. W takim przypadku uczeń podchodzi do egzaminu poprawkowego po ich zakończeniu, lecz nie później niż do końca lutego. Konkretny termin wyznaczany jest przez dyrektora danej szkoły.

Ile egzaminów poprawkowych można mieć w jednym roku?

Uczeń może mieć w jednym roku dwa egzaminy poprawkowe. Do "poprawki" przystępuje uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów szkolnych.

Ocena niedostateczna oznacza, że dany przedmiot jest niezaliczony.

Jeśli uczeń chce otrzymać promocję do kolejnej klasy, to musi przystąpić do egzaminu poprawkowego i jego wynik musi być pozytywny.

Jak wygląda egzamin poprawkowy?

Egzamin poprawkowy odbywa się w formie ustnej i pisemnej. Uczeń poprawia niezaliczony przedmiot przed komisją składającą się trzech osób, w której składzie są:

przewodniczący komisji - najczęściej dyrektor danej szkoły ;

; nauczyciel prowadzący przedmiot;

prowadzący przedmiot; inny nauczyciel, który prowadzi ten sam lub pokrewny przedmiot.

Komisja egzaminu poprawkowego sporządza protokół z imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą niezaliczonego przedmiotu, zadaniami egzaminacyjnymi, terminem i oceną.

Egzamin poprawkowy z przedmiotów ścisłych tj. matematyka, fizyka, chemia składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Uczniowie mogą spodziewać się nie tylko obliczeń, ale również teorii z definicji, wzorów, nazwisk, praw, zasad.

Na egzaminie poprawkowym z języka polskiego mogą wystąpić pytania z lektur obowiązkowych, epok literackich, poezji, literatury. Na poprawce w szkole średniej uczeń może spodziewać się pracy pisemnej tj. analiza wiersza czy rozprawka.

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego obejmuje zarówno słownictwo, jak i gramatykę. Poprawka może zawierać również czytanie ze zrozumieniem, pisanie krótkich form, a także rozmowę po angielsku z nauczycielem.

Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego ma formę praktyczną. Uczeń musi wykonać np. rozgrzewkę, rzut do kosza z dwutaktu, bieg na określony dystans itp. Nie przewiduje się zaliczania teorii.

Co w sytuacji, gdy nie zdam poprawki?

Niezdanie egzaminu poprawkowego wiąże się z nieotrzymaniem promocji do kolejnej klasy. W takiej sytuacji uczeń musi powtórzyć rok szkolny.

Oczywiście istnieje wyjątek tzw. warunek, kiedy nauczyciele mogą zdecydować się na klasyfikowanie ucznia, ale jak wspomniano - jest to możliwe tylko raz podczas całego etapu edukacyjnego. Taki uczeń będzie musiał otrzymywać dobre oceny w kolejnym roku szkolnym.

Kiedy odbiór świadectwa po egzaminie poprawkowym?

Uczeń może odebrać swoje świadectwo, dopiero po poprawieniu niezaliczonego przedmiotu. Na świadectwie nie ma jednak żadnej wzmianki o tym, że ocena została uzyskana na egzaminie poprawkowym.

Informacja o egzaminie poprawkowym nie widnieje zatem na świadectwie, widać na nim jedynie pozytywną ocenę po poprawieniu niezaliczonego przedmiotu. Jedynie w arkuszu ocen zawarte jest pisanie poprawki z danych zajęć edukacyjnych.

Czy egzamin poprawkowy wpływa na wyniki matury?

Egzamin poprawkowy w klasie maturalnej jest możliwy także w klasie maturalnej, jeśli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z danego przedmiotu.

Poprawka może mieć wpływ na maturę. Dlaczego?

W przypadku niezaliczenia przedmiotu uczeń nie może przystąpić do matury w maju, ponieważ egzaminy poprawkowe odbywają się w sierpniu. W klasie maturalnej nie zastosowano wyjątków. W związku z tym maturzysta, który najpierw musiał zdać poprawkę, napisze egzamin dojrzałości dopiero w kolejnym roku.

