Kiedy zrobimy zakupy? Niedziela handlowa przed Wielkanocą to nie wszystko

Agnieszka Boreczek

Kwiecień to dla wielu Polaków czas intensywnych przygotowań do Wielkanocy. W tym miesiącu do dyspozycji Polaków sklepy będą nie tylko w soboty, ale też w dwie niedziele. Jedna z nich poprzedza Wielkanoc, a kolejna majówkę.