Spis treści: 01 Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

02 Egzamin ósmoklasisty 2023. Co się dzieje, kiedy wynik jest słaby?

03 Egzamin ósmoklasisty 2023. Co jeśli wynik jest słabszy?

04 Co robić przy słabych wynikach z egzaminów ósmoklasisty?

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie ma określonego progu zdawalności. Nie ma też możliwości poprawy uzyskanych wyników, do egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej podchodzi się tylko raz. W 2023 będą one przeprowadzone w dniach:

23 maja - język polski;

- język polski; 24 maja - matematyka;

- matematyka; 25 maja - język obcy nowożytny.

Mimo że egzaminów nie można poprawiać, zostały przewidziane terminy dodatkowe - 12, 13 i 14 czerwca. Skorzystają z nich ci uczniowie, którzy nie przystąpili do sprawdzianów np. z uzasadnionych powodów takich jak choroba czy inna sytuacja losowa.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023. Części mowy - powtórzenie

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co się dzieje, kiedy wynik jest słaby?

Wyniki egzaminów ósmoklasisty to obok ocen przedmiotowych na świadectwie najważniejsze kryterium, które jest brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Każde zadanie na poszczególnych sprawdzianach z języka polskiego, obcego i matematyki jest odpowiednio punktowane. Liczba możliwych do uzyskania punktów na każdym arkuszu jest stała:

język polski - 45 punktów (25 za test + 20 za wypracowanie);

(25 za test + 20 za wypracowanie); matematyka - 25 punktów (15 za zadania zamknięte + 10 za otwarte);

(15 za zadania zamknięte + 10 za otwarte); język obcy - 55 punktów (21 za zadania zamknięte + 34 za otwarte).

Trzeba pamiętać, że punkty za poszczególne zadania nie są tymi samymi punktami, które liczą się przy rekrutacjach. Wszystkie punkty uzyskane z egzaminu są sumowane, a następnie przeliczane na wynik procentowy. Następnie procenty mnoży się przez 0,35 w przypadku wyników z polskiego i matematyki i przez 0,30 dla języka obcego.

Jeżeli uczeń napisze egzaminy na 100 proc. to z języka polskiego i matematyki otrzyma po 35 punktów i 30 punktów z języka obcego. Łącznie to 100 punktów.

Uzyskane wyniki to liczba punktów rekrutacyjnych, które będą liczyły się do całej puli branej pod uwagę przy naborze do liceum czy technikum.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co jeśli wynik jest słabszy?

Słabsze wyniki oznaczają odpowiednio mniejszą liczbę punktów rekrutacyjnych. Konsekwencje słabszego wyniku na egzaminie ósmoklasisty to ograniczenia przy wyborze kolejnej szkoły. Im mniej punktów, tym mniejsza szansa na dostanie się do najbardziej obleganych placówek i profili klas.

Nawet jeżeli uczeń uzyskałby na egzaminie ósmoklasisty 2023 zero punktów ze wszystkich trzech egzaminów, nie oznacza to, że nie zostanie przyjęty do żadnej szkoły, ponieważ zgodnie z przepisami prawa oświatowego w Polsce nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.

Niestety, wybór miejsca kolejnego etapu kształcenia będzie ograniczony - będzie trzeba szukać szkoły z mniejszą renomą, a także z niższymi wynikami zdawalności egzaminów maturalnych (lub zawodowych).



Co robić przy słabych wynikach z egzaminów ósmoklasisty?

Punkty z poszczególnych egzaminów to niejedyne składowe brane pod uwagę przy rekrutacji. W sumie z trzech przedmiotów można uzyskać 100 punktów, czyli połowę całej puli, która wynosi 200.

Żeby zwiększyć swoje szanse na dostanie się do wymarzonego liceum czy technikum w ostatnich dniach szkoły, uczniowie powinni:

zadbać o jak najwyższe oceny końcowe z języka polskiego, obcego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów branych pod uwagę w danej rekrutacji;

z języka polskiego, obcego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów branych pod uwagę w danej rekrutacji; zadbać o świadectwo z czerwonym paskiem (dodatkowe 7 punktów);

(dodatkowe 7 punktów); postarać się o udział w wolontariacie (3 punkty).

Jeżeli z sukcesami braliśmy udział w różnych konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych trzeba postarać się o doliczenie przysługujących za to punktów. W sumie za dodatkowe osiągnięcia można ich dostać nawet 18.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.



Czytaj także:

To musi przeczytać ósmoklasista, jeśli chce mieć dobry wynik na egzaminie

Egzamin ósmoklasisty 2023. Wszystko, co trzeba wiedzieć: Harmonogram, terminy, wymagania

Wykładowca oblał wszystkich studentów. Skonsultował to z ChatemGPT

Zobacz również: