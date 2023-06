Egzamin ósmoklasisty 2023 odbył się 23, 24 i 25 maja. We wtorek uczniowie pisali testy z języka polskiego, w środę z matematyki a w czwartek z języka obcego. Na wyniki trzeba poczekać do 3 lipca. W międzyczasie, od 12 do 14 czerwca odbędą się egzaminy w terminach dodatkowych. Wtedy do testów przystąpią osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpiły do nich w pierwszym terminie.

Egzamin ósmoklasisty 2023 - ile punktów można było zdobyć?

Na egzaminie ósmoklasisty uczeń mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów. Drugie tyle można było otrzymać za świadectwo. Maksymalna liczba punktów, jaką można było otrzymać w wyniku egzaminu z poszczególnych przedmiotów, rozkłada się następująco:

Reklama

język polski - 35 punktów ;

- ; matematyka - 35 punktów ;

- ; język obcy - 30 punktów.

Zobacz także: Tykająca bomba zbożowa. "Katastrofa przyjdzie po żniwach"

Punkty liczone za świadectwo dotyczą ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych przedmiotów. Oto punktacja za poszczególne oceny:

celujący - 18 punktów ;

; bardzo dobry - 17 punktów ;

; dobry - 14 punktów ;

; dostateczny - 8 punktów ;

; dopuszczający - 2 punkty.

Dodatkowo za świadectwo z wyróżnieniem uczeń mógł zdobyć 7 punktów, natomiast za wolontariat - 3 punkty.

Co powinien dalej zrobić ósmoklasista?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych różni się nieco w poszczególnych województwach. Zazwyczaj trwa od 15 do 19 maja, czasem do końca maja.

W niektórych województwach można składać dokumenty do 3 szkół, a w innych do 4 szkół (województwo wielkopolskie). W Warszawie w ogóle nie ma limitu szkół, które chce wybrać uczeń.

W ramach jednej szkoły można startować do dowolnej liczby klas.

Szczegółów na temat rekrutacji należy szukać na stronach odpowiednich dla każdego województwa kuratoriów oświaty.

Jak wygląda procedura zapisu do szkoły ponadpodstawowej?

O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale liczba punktów uzyskanych na świadectwie i na egzaminie ósmoklasisty.

Uczeń powinien najpierw zalogować się w systemie elektronicznej rekrutacji danego województwa i dokonać wyboru preferencji dotyczących szkół, a następnie złożyć do nich wnioski o przyjęcie.

Po 23 czerwca uczeń powinien uzupełnić swój wniosek o świadectwo szkolne. Z kolei po 6 lipca trzeba do wniosku dołączyć wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Zobacz więcej: Komenda zachęca maturzystów do pracy w policji. Wkradł się jednak błąd

W drugiej połowie lipca uczniowie dowiedzą się, do których szkół się dostali. Pozostanie im tylko poinformowanie tej szkoły, którą wybrali, że będą do niej uczęszczać.

Czytaj też:

Przykra niespodzianka z kranu. "Dzieci kąpię u teściowej"

ZUS przypomina o ważnym terminie. Wnioski trzeba składać do 1 czerwca

"Czternastka" ze zgodą Sejmu. Projekt trafi do Senatu