"Jesteśmy dość blisko Węgier zarówno politycznie, jak i gospodarczo, więc to zbliżenie wojskowe może jedynie podnieść zdolności obronne zarówno Serbii, jak i Węgier" - przekonuje w rozmowie z gazetą serbski ekspert ds. bezpieczeństwa i członek parlamentarnej Komisji Obrony i Spraw Wewnętrznych Zoran Dragisić.

Sojusz wojskowy Serbii i Węgier. W tle aspiracje do członkostwa w NATO

"Chociaż nadal nie wiemy dokładnie, o jaki sojusz chodzi, to z pewnością jest to krok w kierunku przystąpienia do paktu NATO, mając na uwadze, że Węgry są członkiem NATO" - zauważył.