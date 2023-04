Od kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Projekt ministerstwa edukacji o zmianach w świadectwach i legitymacjach szkolnych trafił do opiniowania w czwartek, 20 kwietnia. Konsultacje do niego mają potrwać 21 dni, do 19 maja. Są to konsultacje publiczne, gdzie wszelkie organizacje rządowe i pozarządowe, związki, stowarzyszenia, zrzeszenia czy podmioty działające na rynku mogą zgłaszać uwagi do rozporządzenia.

Po zakończeniu konsultacji rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Zobacz więcej: Matura 2023 z polskiego. Nauczycielki wskazują, jak nie stracić głupio punktów

Plan ministerstwa zakłada, że zmiany dotyczące świadectw i legitymacji mają wejść w życie jeszcze w tym roku szkolnym. Ograniczyłoby to koszty druku tegorocznych świadectw. W tej chwili ze względu na zróżnicowanie przedmiotów inne świadectwa należałoby wydrukować dla liceów, inne dla techników, a jeszcze inne druki dla absolwentów pozostałych placówek.

Ponadto jedne dokumenty uwzględniałyby istnienie przedmiotu historia i teraźniejszość, inne nie. Gdyby tegoroczne wzory świadectw obowiązywały nadal zabrakłoby na nich języka łacińskiego, który pojawi się w kolejnym roku szkolnym. Za rok nastąpi także inna zmiana: podstawy przedsiębiorczości zastąpi przedmiot biznes i zarządzanie. Druk nowych świadectw bez listy przedmiotów pozwoli rozwiązać ten problem.

Czytaj też:

Nowa partia polityczna. Na liście liderów byli członkowie PIS

Budżet państwa: dochody z VAT spadają po raz pierwszy od 2018 roku

Jak uruchomić ładowanie indukcyjne i naładować telefon?