"W związku z licznymi zapytaniami dot. śledztwa ws. dwóch wież oraz rozpętanej na tym tle nagonki politycznej informuję, że do czasu jej zakończenia nie będę się wypowiadać w mediach, ani tradycyjnych ani społecznościowych " - napisała Ewa Wrzosek na platformie X (dawniej Twitter) w poniedziałek wieczorem.

Wcześniej prokurator wystąpiła o ochronę państwową po serii krytycznych komentarzy. To pokłosie przesłuchania ws. śledztwa dwóch wież (budowa ekskluzywnych wieżowców w centrum Warszawy należącej do spółki Srebrna powiązanej z PiS - red.) Barbary Skrzypek, do którego doszło 12 marca. Trzy dni po czynnościach w prokuraturze dawna sekretarka Jarosława Kaczyńskiego zmarła. Politycy prawicy łączą te dwa wydarzenia w jedno.