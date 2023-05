Egzamin ósmoklasisty 2023 zakończył się w czwartek po tym, jak uczniowie skończyli rozwiązywać arkusz CKE z języka obcego. Większość, bo aż 98 proc., wybrała język angielski.

Monika Pałucka, anglistka z 15-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu uczniów do różnych egzaminów, a także autorka profili o nazwie pani.english na TikToku i Instagramie, podkreśla: - Na każdym egzaminie ósmoklasisty pojawiają się podchwytliwe zadania. Nie zabrakło ich również w tegorocznym arkuszu.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

- Już w pierwszym zadaniu, które jest ogólnie całkiem proste, trzeci podpunkt mógł być mylący - zauważa. Było to polecenie, w którym uczniowie usłyszeli pięć tekstów i musieli wybrać odpowiednią odpowiedź zawartą w obrazku.

Zdjęcie / CKE

- Rozmowa zaczynała się tak, jakby była w restauracji, a skończyła się zamawianiem jedzenia przez internet - zauważa nauczycielka.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Język angielski. "Tu na pewno dużo osób poległo"

Anglistka zauważa, że zazwyczaj uczniowie mają problemy z zadaniami otwartymi. - Zadanie 3. było mocno podchwytliwe - ocenia. Tu polecenie brzmiało: "Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat ulubionego sportu Josha. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.3. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu".

Zdjęcie / CKE

- Trzeba było wpisać, czy w sobotę rano, czy po południu, Josh będzie grał w Frisbee golfa. Na nagraniu brzmiało to następująco: "Czy zamierzasz grać w tenisa w sobotę? Tak, rano, a po południu będę mieć zajęcia z Frisbee golfa" - wyjaśnia Monika Pałucka i wskazuje, że mogło to być mylące.

- W poleceniu 6., też otwartym, pierwszy podpunkt był łatwy, bo był to czas Present Continuous, i choć nie było słówka "now" wskazującego na czas teraźniejszy, to można było się tego domyślić, bo było słowo z końcówką "ing" w nawiasie. Zaś drugi podpunkt... tu na pewno dużo osób poległo. Pytanie o cenę można zadać w różny sposób. Trzeba było napisać "How much are", co pasowało do słówka "they" na końcu zdania. Jeśli ktoś próbował użyć słówka "cost", to nie wykonał zadania poprawnie. Ósmoklasiści pisali mi, że tak niestety robili - relacjonuje nauczycielka.

Zdjęcie / CKE

Po drodze jest jeszcze zadanie 8., które, jak mówi anglistka, często jest trudne. - To zadanie na dobieranie zdań w luki tekstu sprawia problemy i zazwyczaj trzeba wybrać cztery pasujące fragmenty. W tym roku były tu tylko trzy luki. I poziom tego zadania był dosyć łatwy - ocenia.

Język angielski. "Bardzo trudnych rzeczy nie było"

- Zadanie 10. było łatwe. Jedyne co, to pojawił się tam miesiąc, a największy nacisk na naukę miesięcy, liczb czy dni tygodnia jest w IV klasie, więc jak uczniowie tego nie powtórzyli, to mogli to zapomnieć. I wtedy pojawia się problem - komentuje Monika Pałucka.

- No i mamy polecenie 13., znów otwarte i wiem, że dużo problemów uczniowie mieli z pierwszym podpunktem, gdzie trzeba było zrobić liczbę mnogą od "piece", dodać słówko "of" i nie zmieniać kolejnego słówka, więc sporo się tu działo. Drugi podpunkt był średnio trudny, a trzeci - tu wiele osób zamiast "has" pisało "have". Nie będzie to zaliczone - wyjaśnia anglistka.

Zdjęcie / CKE

Wypracowanie, czyli mail, był w jej ocenie łatwy. Należało napisać o koledze, który wrócił niedawno do Polski po kilku latach pobytu w Anglii: poinformować, w jakich okolicznościach uczeń spotkał się z tym kolegą po jego powrocie do Polski, opisać, jak wygląda teraz ten kolega oraz napisać, jaki problem miał po powrocie do Polski. - Uczniowie mówili, że temat był przystępny i bezproblemowy - wskazuje.

- Całościowo myślę, że arkusz był na podobnym poziomie jak egzaminy próbne i właściwe z ubiegłych lat. Nie pojawiło się nic spoza informatora CKE. Nie było też bardzo trudnych rzeczy, jak na przykład strony biernej lub czasu Present Perfect w zadaniach otwartych. Oczywiście, tak jak mówiłam, podchwytliwe zadania były, ale one zawsze się pojawiają. Myślę, że wyniki będą satysfakcjonujące dla osób, które powtórzyły solidnie materiał - podsumowuje Monika Pałucka.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 uczniowie poznają 3 lipca. Trzy dni później otrzymają zaświadczenia. Natomiast uczniowie, którzy z różnych względów (zdrowotnych, losowych) nie mogli przystąpić do egzaminu w tym terminie, będą mogli podejść do testu w dniach 12-14 czerwca 2023.



Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Ile szkół można wybrać i kiedy składać podanie?