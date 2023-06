Matura 2023. Kiedy jest dodatkowy termin matury? Sprawdź harmonogram

Matura 2023

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym rozpoczęły się 1 czerwca 2023 roku i potrwają do 19 czerwca 2023 roku. Przystępują do nich ci uczniowie, którzy nie mogli napisać matury 2023 w pierwszym terminie. Zobacz harmonogram dodatkowych terminów egzaminów maturalnych. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by do niej przystąpić.

