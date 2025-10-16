W skrócie Iran wezwał polskiego dyplomatę po obecności Radosława Sikorskiego na wystawie w Londynie, gdzie pokazano irańskie drony i wspomniano o ich wsparciu dla Rosji.

Teheran stanowczo zaprotestował, uznając wystawę za naruszenie norm dyplomatycznych i kwestionując oskarżenia o wsparcie militarne dla Rosji.

Polska strona podkreśliła na spotkaniu w Teheranie, że drony stanowią realne zagrożenie dla sąsiadów Rosji, a Shahedy stały się kluczową bronią do atakowania ataków na Ukrainy.

Podczas wtorkowego wydarzenia w Londynie szef MSZ Radosław Sikorski mówił o agresywnej polityce Rosji, zwrócił też uwagę, że Wielka Brytania stała się ofiarą wojny hybrydowej, którą rosyjski przywódca Władimir Putin prowadzi przeciwko NATO.

Sikorski na wystawie w Londynie. Pokazano irańskiego drona

Minister przypomniał, że w Wielkiej Brytanii dochodziło do otruć, podpaleń oraz szpiegowania przez rosyjskie statki infrastruktury krytycznej.

Dodał, że Polska zmaga się m.in. z wysyłaniem nielegalnych migrantów z Białorusi, podpaleniami oraz cyberatakami na instytucje finansowe i szpitale.

Na wystawie, zorganizowanej przez amerykańską organizację aktywistów United Against Nuclear Iran (UANI), zaprezentowano drona Shahed-136 użytego przeciwko Ukrainie, wskazując na rolę Teheranu we wspieraniu kampanii militarnej Moskwy.

Wojna w Ukrainie. Sikorski wypomniał wspieranie Rosji. MSZ Iranu oburzone

Mahmud Heidari, dyrektor departamentu ds. Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej w MSZ Iranu, wyraził "zdecydowany protest" przeciwko londyńskiemu wydarzeniu.

Według irańskiego resortu dyplomacji decyzja o pokazaniu drona narusza normy dyplomatyczne i służy powtarzaniu politycznie umotywowanych oskarżeń o roli Iranu w konflikcie w Ukrainie.

Heidari stwierdził, że oskarżenia dotyczące irańskiego programu dronów są bezpodstawne, i wyraził ubolewanie z powodu zaangażowania ministra Sikorskiego.

Iran wskazuje na ruch Sikorskiego. Rzecznik MSZ zabrał głos

Odnosząc się do sprawy, rzecznik MSZ Maciej Wiewiór powiedział PAP, że rozmowa w irańskim MSZ nie była "jednokierunkowa", a strona polska podkreśliła podczas niej, że drony są realnym zagrożeniem dla Rzeczypospolitej. Strona irańska, jak zaznaczył, "przyjęła to do wiadomości".

Drony opracowane przez Iran kluczową bronią Rosji

Iran twierdził, że sprzedał Rosji ograniczoną liczbę dronów, ale jeszcze przed rozpoczęciem inwazji tego kraju na Ukrainę.

Kraje zachodnie i Ukraina oceniają, że drony typu Shahed, zaprojektowane w Iranie, a obecnie produkowane w Rosji, stały się kluczowym elementem rosyjskich ataków powietrznych.

"Financial Times" doniósł w lipcu, że po zmodyfikowaniu dronów skuteczność trafiania w cele wzrosła trzykrotnie.

