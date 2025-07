Według informacji brytyjskiego "Financial Times", który powołuje się na najnowsze dane Kijowskiej Szkoły Ekonomii, rosyjskie zapasy radzieckiej broni są na wyczerpaniu. Mowa tutaj m.in. o czołgach T-80, T-72 oraz T-54, które w związku z inwazją na Ukrainę zostały przywrócone do użytku.

Jak podano w raporcie, na podstawie statystyk wszystko wskazuje na to, że dostawy z rosyjskich magazynów spadną do 119 tys. ton do końca 2025 r. To spadek o ponad połowę w porównaniu z dostawami na poziomie 242 tys. ton w 2022 r.