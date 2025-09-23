W skrócie Ajatollah Ali Chamenei stanowczo odrzuca presję USA dotyczącą zakończenia wzbogacania uranu i podkreśla, że Iran nie planuje ustępstw w tej sprawie.

Chamenei krytykuje sens prowadzenia rozmów z USA, zarzucając im brak wiarygodności i nieuczciwe podejście, a także podkreśla dotychczasowe doświadczenia w relacjach z Amerykanami.

Równolegle trwają międzynarodowe konsultacje w sprawie sankcji oraz planowane są inspekcje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w irańskich obiektach jądrowych.

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oświadczył we wtorek, że Islamska Republika Iranu nie ulegnie presji, by zrezygnować z wzbogacania uranu - przekazała agencja AFP.

W telewizyjnym przemówieniu Chamenei nazwał również wszelkie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi "ślepą uliczką", która nie przynosi żadnych korzyści jego krajowi.

Oświadczenie lidera pojawiło się w momencie, gdy europejskie mocarstwa, dążące do ponownego nałożenia surowych sankcji na Iran w związku z jego programem jądrowym, spotkały się z najwyższym dyplomatą Islamskiej Republiki.

- Strona amerykańska stanowczo twierdzi, że Iran nie może prowadzić wzbogacania (uranu) - powiedział Chamenei. - Nie poddaliśmy się i nie poddamy się. Nie ulegliśmy i nie ulegniemy presji w tej sprawie ani w żadnej innej - dodał.

Iran nie rezygnuje ze wzbogacania uranu. Chamenei krytykuje rozmowy z USA

Najwyższy przywódca Iranu dodał, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi przyniosą Iranowi tylko szkody.

- Negocjacje z Ameryką nie tylko nie przynoszą żadnych korzyści, ale także powodują poważne szkody w obecnych warunkach, z których niektóre można nawet określić jako nieodwracalne - powiedział.

- Nie zapominajmy o doświadczeniach ostatnich 10 lat. Stany Zjednoczone konsekwentnie łamią obietnice, kłamią na każdy temat, oszukują i grożą użyciem siły militarnej przy każdej okazji - powiedział Chamenei, odnosząc się do porozumienia nuklearnego z Waszyngtonem z 2015 roku, z którego USA wycofały się trzy lata później.

- Z taką stroną nie można negocjować. Moim zdaniem negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kwestii jądrowej, a być może także w innych sprawach, są całkowicie bezcelowe - ocenił.

Negocjacje Europy i USA z Iranem ws. programu nuklearnego

Kraje europejskie i Stany Zjednoczone podejrzewają irański rząd o dążenie do zdobycia bomby atomowej. Teheran stanowczo zaprzecza tym zarzutom, twierdząc, że ma prawo do cywilnej energii jądrowej.

W czerwcu Izrael przeprowadził dużą kampanię wojskową przeciwko irańskim obiektom jądrowym, a prezydent Donald Trump dołączył do niej, nakazując amerykańskim samolotom bojowym zrzucenie bomb na kluczowe cele.

Administracja Trumpa, która od dawna naciskała na ponowne nałożenie sankcji, wyraziła gotowość do podjęcia rozmów z Iranem.

Z kolei szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi powiedział we wtorek, że jego kraj będzie kontynuował konsultacje w sprawie uniknięcia sankcji, których nałożenie na Iran zapowiada społeczność międzynarodowa.

Państwowe media irańskie poinformowały, że w Nowym Jorku, gdzie trwa Zgromadzenie Ogólne ONZ, szef MSZ Iranu rozmawiał na ten temat ze swymi odpowiednikami z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Także we wtorek szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi powiedział, że w drodze do Iranu jest zespół ekspertów MAEA, którzy przeprowadzą inspekcje obiektów nuklearnych, o ile uda się wypracować porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W rozmowie z agencją Reutera podkreślił, że trwają "intensywne rozmowy" z udziałem przedstawicieli Iranu, trzech państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych.

Źródło: AFP

