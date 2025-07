Szef irańskiej dyplomacji przyznał, że amerykański atak z czerwca poważnie uszkodził obiekty atomowe, co jest sprzeczne z wcześniejszymi zapewnieniami Iranu.

Donald Trump odniósł się w swoim wpisie do wywiadu ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego , udzielonego amerykańskiej telewizji. Szef irańskiej dyplomacji przyznał w tej rozmowie, że obiekty nuklearne w jego kraju, zbombardowane w czerwcu przez USA, zostały poważnie uszkodzone.

"Oczywiście, one (zostały) zniszczone, tak jak mówiłem. I zrobimy to ponownie, jeśli będzie to konieczne!" - napisał amerykański przywódca na swoim portalu społecznościowym Truth Social, dodając, że media, które informowały o umiarkowanym sukcesie bombardowania, powinny przeprosić jego samego i uczestniczących w operacji pilotów wojskowych.