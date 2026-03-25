W skrócie Iran zgodzi się na przepływ przez cieśninę Ormuz tylko tych statków, które nie zostaną uznane za wrogie, według informacji przekazanej przez Teheran państwom członkowskim IMO - donosi "FT".

Profesor Natalie Klein twierdzi, że Iran oferuje przeprawę przez wody terytorialne w cieśninie Ormuz w zamian za opłaty sięgające nawet dwóch mln dolarów i podejmuje działania w celu wprowadzenia stałych podatków za transport.

Stacja CBS podaje, że Iran rozmieścił w cieśninie Ormuz dwa typy min morskich, a Stany Zjednoczone przyjęły taktykę niszczenia irańskich jednostek zdolnych do rozmieszczania min.

Według "Financial Times" w liście rozesłanym do członków IMO irańskie ministerstwo spraw zagranicznych stwierdziło, że Teheran "podjął niezbędne i proporcjonalne działania, by uniemożliwić agresorom i ich zwolennikom wykorzystanie cieśniny Ormuz do prowadzenia wrogich operacji".

Teheran stwierdził też w dokumencie, że jednostki powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a także "inni uczestnicy agresji nie kwalifikują się do (...) przepływu". Mająca siedzibę w Londynie Międzynarodowa Organizacja Morska zrzesza 176 państw.

Iran blokuje cieśninę Ormuz. Ekspertka: Wymuszają opłaty

W opinii profesor Natalie Klein z amerykańskiego think-tanku Defence of Democracies (Fundacja Obrony Demokracji) Iran ma się uciekać do wymuszania haraczu za możliwość przepłynięcia przez Ormuz.

"Liczne doniesienia potwierdzają, że Iran oferuje przeprawę przez swoje wody terytorialne w cieśninie w zamian za kwotę sięgającą nawet dwóch mln dolarów. To próba wymuszenia, a tankowce chętnie płacą" - stwierdziła analityk i dodała, że irański parlament podejmuje działania mające na celu wprowadzenie stałych podatków i opłat za transport wodami terytorialnymi przez Ormuz.

Miny na wodach cieśniny Ormuz? Doniesienia o dwóch typach ładunków

We wtorek stacja CBS poinformowała, że według danych amerykańskiego wywiadu Iran rozstawił w cieśninie Ormuz miny pływające, które są zakotwiczone tuż pod powierzchnią wody.

Irańska wersja min, znana jako Mahan 3, to 300-kilogramowy ładunek wyposażony w czujniki akustyczne, które mogą wykryć obecność statku z odległości ok. trzech metrów. Ponieważ aktywacja takiej miny odbywa się akustycznie, nie ma znaczenia rodzaj materiału, z którego wykonano kadłub atakowanej jednostki.

Drugi wykryty przez Amerykanów rodzaj min użytych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej to 220-kilogramowa mina denna Maham 7, którą można rozmieścić za pomocą małych kutrów lub śmigłowców. Urządzenie jest przeznaczone do atakowania mniejszych jednostek, jak barki desantowe lub okręty patrolowe, i może być rozstawiane na wodach na głębokości od trzech do 91 metrów.

Działania USA na Bliskim Wschodzie

W zwalczaniu tego typu zagrożeń Stany Zjednoczone przyjęły taktykę niszczenia wszelkich irańskich jednostek zdolnych do rozmieszczania min, w tym barek i łodzi motorowych. CBS podkreśliła, że nie wiadomo, ile dokładnie min morskich Iran ma w swoim arsenale, ale szacunki z ostatnich lat wahały się między dwoma a sześcioma tysiącami.

W wyniku odpowiedzi Iranu na wojnę, którą 28 lutego rozpoczęły przeciwko temu państwu Izrael i USA, poważnym utrudnieniom uległ transport przez cieśninę Ormuz. W normalnych warunkach przechodzi przez nią m.in. ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej. W efekcie blokady cena surowca gwałtownie wzrosła na światowych rynkach.

Mucha w ''Graffiti'' o dalszych cięciach w NFZ: Część pacjentów nie otrzyma opieki zdrowotnej Polsat News Polsat News