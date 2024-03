- Zwracam się do was w związku z krwawym barbarzyńskim aktem terrorystycznym, którego ofiarami było dziesiątki spokojnych, niewinnych ludzi, naszych rodaków, w tym dzieci, nastolatków, kobiet - powiedział na początku telewizyjnego przemówienia. - Lekarze walczą teraz o życie osób, które przebywają w szpitalach w ciężkim stanie. Jestem pewien, że zrobią wszystko, co możliwe, by uratować życie i zdrowie wszystkich rannych - dodał.

Reklama