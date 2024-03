Atak pod Moskwą. Państwo Islamskie przyznało się do zamachu

Państwo Islamskie (ISIS) przyznało się do przeprowadzenia ataku na salę koncertową pod Moskwą - donosi agencja Reutera. Podczas ataku w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogrosku doszło do strzelaniny, media informowały także o eksplozjach, wielu rannych i zabitych. Niektóre rosyjskie media zauważają jednak, że we wpisie ISIS wykorzystał stary szablon, dlatego informacja ta może okazać się nieprawdziwa.